Continuità aerea, ora è emergenza 

Gli ultimi ritocchi al piano voli sono di venerdì scorso: Ita Airways ha aggiunto una frequenza giornaliera sui collegamenti con Roma e Milano in programma ieri e oggi, e ha rinforzato con altri aerei anche la parte finale del controesodo, tra il 31 agosto e il 2 settembre. Ma i voli extra non sono bastati: nel giro di poche ore quasi tutti i biglietti sono spariti dalla circolazione, fagocitati da agenzie di viaggio, turisti in fase di rientro e passeggeri che in questa coda di agosto devono spostarsi per motivi di lavoro o salute. Nella settimana che inizia oggi i posti a disposizione nelle rotte della continuità territoriale in partenza da Cagliari sono pochissimi.

La risposta

«Valuteremo ulteriori interventi per aumentare la capacità degli aerei, monitoriamo la situazione ogni giorno insieme alla Regione», fanno sapere da Ita Airways, «ma come è stato sottolineato anche durante l’ultima riunione del comitato di monitoraggio il bando è sottodimensionato rispetto alle reali esigenze di mobilità e alla domanda di traffico riscontrata soprattutto nei mesi estivi». E in effetti rispetto al modello di continuità territoriale in vigore fino a due anni fa la differenza è netta: la riduzione delle frequenze ha raggiunto in certi casi il 44%, ed sceso pure il numero minimo di posti giornalieri (-27%).

Le difficoltà

Numeri insufficienti, che in questi giorni di controesodo evidenziano ancora di più i limiti della continuità territoriale. Sono centinaia i sardi che rischiano di rimanere a terra: chi deve viaggiare per lavoro o per motivi di salute è costretto a tentare la fortuna su rotte alternative – pianificando scali improbabili in altre città e spostamenti in treno – pur di non rimandare la partenza. Tutto esaurito sui voli da Cagliari verso Roma e Milano, posti col contagocce su tutti gli altri collegamenti da Olbia e Alghero. Negli aeroporti del Nord Sardegna per partire nei prossimi giorni bisogna adattarsi: i pochi voli a disposizione sono all’alba o a tarda sera.

L’attacco

I biglietti rimasti sul mercato hanno prezzi proibitivi. Il decreto del Governo non è servito, per ora, a frenare la corsa ai rincari. I collegamenti tra gli aeroporti sardi e gli scali della Penisola hanno sempre quotazioni stellari: una prenotazione last minute può costare dai 300 ai 500 euro.

Tanto che il presidente della commissione Trasporti della Camera dei deputati Salvatore Deidda ha provato a richiamare all’ordine le compagnie aeree. Il loro «è un atteggiamento senza giustificazioni», attacca il parlamentare, e sembra uno sfregio «a quanto previsto e riconosciuto dalla nostra Costituzione, all’articolo119, ma soprattutto ai principi che hanno portato all’approvazione, ossia i costi che ogni cittadino deve subire per l’insularità».

Il futuro

Sullo sfondo ci sono le trattative con l’Ue per la nuova continuità territoriale, che dovrà essere varata nei prossimi mesi. «Con più atti formali abbiamo chiesto alla Commissione europea di prevedere a predisporre una lista di provvedimenti legislativi e regolamentari per dare applicazione al principio di insularità, ivi compresa la richiesta di inserimento anche della Sardegna e della Sicilia nell’art. 349 del Tuef,che riguarda le isole ultraperiferiche, portando avanti le modifiche della normativa comunitaria in tema di trasporti aerei e marittimi». L’obiettivo è «stabilire e attuare politiche di coesione, volte alla mitigazione del divario economico sociale che la condizione di insularità implica».

Per ridurre i prezzi dei collegamenti aerei la maggioranza è al lavoro anche su altri fronti: «Dimostreremo alle compagnie aeree», chiarisce Deidda, «di avere idee e proposte per lavorare su come tagliare le imposte o defiscalizzare alcuni costi che devono affrontare».

E ieri non sono mancati altri disagi per i viaggiatori, tra ritardi e voli cancellati anche a causa del maltempo.

