Continuità aerea,  in vendita i biglietti su Cagliari e Olbia 

In Gallura per ora si è fatta avanti solo Volotea: la compagnia spagnola garantirà 3 frequenze giornaliere fino al 25 marzo, assicurando comunque che «una volta ricevuto il via libera dagli enti competenti, si apriranno le vendite dei biglietti anche per i mesi successivi». Sulla tratta Olbia-Milano, invece, manca l'autorizzazione a AeroItalia, ma dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

L’ex compagnia di bandiera ha aperto le prenotazioni da e per Linate e Fiumicino fino al 25 marzo, ma non appena ricevute le autorizzazioni per la stagione estiva, fa sapere Ita, «si provvederà a mettere in vendita anche questi voli». Il calendario prevede sulla rotta Cagliari-Fiumicino fino a 8 frequenze giornaliere; sulla rotta Cagliari-Linate e i voli arriveranno ad un massimo di 6 al giorno.

La nuova continuità aerea va avanti a due velocità. Ieri Ita e Volotea hanno infatti messo in vendita i biglietti a prezzi agevolati per le tratte a partire dal 17 febbraio da Cagliari e Olbia, mettendo così basi più solide ai collegamenti per prossima primavera-estate. Le incertezze invece restano sul fronte di Alghero: sempre ieri la Regione ha invitato 6 compagnie a partecipare alla procedura straordinaria di affidamento dei voli da e per la riviera del Corallo, dopo il flop registrato dal bando convenzionale. Uno stallo prolungato che non a caso ha riacceso la fiamma delle polemiche con appelli ripetuti da mondo politico e imprenditoriale rivolti a Regione, Governo e persino al presidente della Repubblica Mattarella.

La nuova continuità aerea va avanti a due velocità. Ieri Ita e Volotea hanno infatti messo in vendita i biglietti a prezzi agevolati per le tratte a partire dal 17 febbraio da Cagliari e Olbia, mettendo così basi più solide ai collegamenti per prossima primavera-estate. Le incertezze invece restano sul fronte di Alghero: sempre ieri la Regione ha invitato 6 compagnie a partecipare alla procedura straordinaria di affidamento dei voli da e per la riviera del Corallo, dopo il flop registrato dal bando convenzionale. Uno stallo prolungato che non a caso ha riacceso la fiamma delle polemiche con appelli ripetuti da mondo politico e imprenditoriale rivolti a Regione, Governo e persino al presidente della Repubblica Mattarella.

Si parte

L’ex compagnia di bandiera ha aperto le prenotazioni da e per Linate e Fiumicino fino al 25 marzo, ma non appena ricevute le autorizzazioni per la stagione estiva, fa sapere Ita, «si provvederà a mettere in vendita anche questi voli». Il calendario prevede sulla rotta Cagliari-Fiumicino fino a 8 frequenze giornaliere; sulla rotta Cagliari-Linate e i voli arriveranno ad un massimo di 6 al giorno.

In Gallura per ora si è fatta avanti solo Volotea: la compagnia spagnola garantirà 3 frequenze giornaliere fino al 25 marzo, assicurando comunque che «una volta ricevuto il via libera dagli enti competenti, si apriranno le vendite dei biglietti anche per i mesi successivi». Sulla tratta Olbia-Milano, invece, manca l'autorizzazione a AeroItalia, ma dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Mobilitazione

Nel mentre il caso Alghero continua a tenere banco. Dopo l'avvio della procedura per l'affidamento del servizio di trasporto aereo in continuità territoriale con compensazione per le rotte da e per Fiumicino e Linate, la Regione ha invitato a partecipare Ita, Volotea, Aeroitalia, Ryanair, Easyjet e Dat, la compagnia danese che copre le rotte da Pantelleria e Lampedusa verso Palermo, Trapani e Catania.

Per tutelare i diritti della Sardegna nord occidentale si sono mossi in tanti e su più fronti. Il deputato del Pd, Silvio Lai, ha lanciato un appello al Governo: «Ita è la compagnia di bandiera di proprietà del ministero dell’Economia e il Governo non può girarsi dall'altra parte. Il ministro Giorgetti quindi intervenga e faccia in modo che Ita si proponga per la continuità territoriale con Alghero».

Sul tema è intervenuto anche il presidente della Camera di commercio di Sassari, Stefano Visconti, rivolgendosi al governatore Christian Solinas «non solo per progettare la nuova continuità, ma per pianificare anche le prossime azioni per il sostegno al traffico aeroportuale non in continuità».

Il presidente

Il commissario della provincia di Sassari Pietrino Fois è andato anche oltre indirizzando un appello addirittura al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Chiedo il suo aiuto - ha scritto Fois - per conto de i sindaci del Sassarese per la garanzia dei diritti sanciti dall'articolo 3 della Costituzione. I cittadini si chiedono perché alle altre regioni si garantiscono grandi opere e trasporti che consentono di esercitare il diritto alla mobilità, quel diritto che invece ai sardi è negato e che amplifica gli effetti della profonda crisi economica a causa della condizione di isolamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata