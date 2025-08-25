Continuità aerea in crisi, Linate è ancora off limits I sindacati: «Inaccettabile» 

Isolati. E non solo geograficamente. Questo fine agosto potrebbe farsi ricordare come uno dei più critici sul fronte degli spostamenti aerei. Domenica i voli per Linate da Cagliari e Olbia erano introvabili fino al 2 settembre, ieri la situazione non è cambiata di una virgola: raggiungere lo scalo milanese è una missione impossibile fino al prossimo mese (anche da Alghero dove era rimasto qualche posto nel volo delle 22,10).

Eppure le compagnie che sottostanno al contratto di continuità territoriale aerea dovrebbero integrare nuovi voli in caso di tutto esaurito. Ma nulla si è mosso. E i sardi restano a terra.

Tutto previsto

Una situazione in realtà paradossale nella sua prevedibilità. Il controesodo di fine agosto è infatti un fenomeno non certo misterioso e i vettori dovrebbero quindi sapere tempestivamente (considerato anche che i turisti prenotano andata e ritorno con mesi di anticipo) che il numero dei velivoli sarà insufficiente.

Studi, previsioni, analisi e indagini che evidentemente si scontrano con i costi aggiuntivi per far volare più mezzi del dovuto. Il tutto in barba agli accordi con la Regione.

Ecco perché i sindacati di categoria non nascondono il malcontento per l’ennesima chiusura forzate dei cieli a danno dei residenti in Sardegna.

Rabbia

«La situazione che si è creata è inaccettabile», protesta Claudia Camedda, segretaria generale Fit Cisl. «Ma riteniamo anche che si dovesse mettere in conto un flusso di viaggiatori cosi alto in questo periodo della stagione. Siamo preoccupati per chi deve recarsi a Milano per questioni di salute, al danno di non potersi curare in Sardegna, anche la beffa di non trovare posto per giorni e giorni. Se non sarà possibile porvi rimedio, che almeno la Regione lavori affinché questa situazione vergognosa, che penalizza ancora una volta i sardi, non abbia a ripetersi in futuro».

Soluzioni

Sulla stessa linea anche la Uil che tramite la segretaria regionale Elisabetta Manca, si augura di «liberarsi al più presto di questo vecchio bando di continuità, per abbracciarne al più presto uno al servizio dei sardi».

La sindacalista punta il dito sulla solita piaga del sistema regionale: «Servono più frequenze. E il nuovo bando deve vincolare le compagnie a garantirle nei periodi più caldi dell’anno. È impensabile non poter raggiungere Milano per una settimana, perché i picchi di fine agosto ci sono sempre stati».

Critiche

Le speranze sulla nuova gara pubblica per l’affidamento del servizio di continuità territoriale aerea non sembrano condivise dalla minoranza in Consiglio regionale: «Altro che svolta: il nuovo modello di continuità territoriale approvato dalla Giunta regionale è la fotocopia peggiorata del passato», dice il consigliere Alessandro Sorgia. «Mancano rotte fondamentali, non si tiene conto della domanda reale e non c'è alcuna garanzia che i sardi riescano a volare nei momenti di bisogno». L’ex esponente leghista insiste: «Serve una riforma vera della continuità territoriale, che parta dalle esigenze dei cittadini e non dagli equilibri interni alla burocrazia. Altrimenti continueremo a parlare di ‘continuità’ solo per chi riesce a trovare posto sul volo».

