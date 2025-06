Continuità aerea, il piano della Regione all’esame dell’Ue 

Ieri, a Bruxelles, l’incontro con i componenti del gabinetto del Commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, nel quadro delle interlocuzioni istituzionali avviate dalla Regione con l’Unione europea sul tema della continuità territoriale aerea. L’assessora ai Trasporti Barbara Manca è a Bruxelles per gli appuntamenti che preparano l’incontro ufficiale con la Commissione europea, che si terrà alla presenza del ministero dei Trasporti e dell’assessorato. «L’incontro con il commissario Ue dei Trasporti», spiega Manca, «è stato un passaggio importante: abbiamo trovato attenzione, ascolto e disponibilità a valutare le proposte che la Sardegna sta mettendo a punto per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini sardi, nel pieno rispetto delle regole europee e con l’obiettivo di superare il modello attuale, che ha mostrato tutti i suoi limiti». L’incontro è stato reso possibile grazie alla collaborazione dell’eurodeputato Giuseppe Lupo, eletto nel Collegio Isole, che la scorsa settimana ha incontrato l’assessora Manca a Cagliari per offrire pieno supporto alla condivisione della proposta sarda sul nuovo modello di continuità territoriale, che la Regione intende portare all’attenzione dell’Europa insieme al governo. «Ringrazio l’onorevole Lupo, così come i rappresentanti del gruppo dei Socialisti Europei, di M5S, del Partito popolare europeo, e di tanti singoli esponenti di varie forze politiche».

