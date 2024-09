«Continuità aerea, il nuovo bando entro aprile» 

«Il nuovo bando della continuità aerea sarà depositato entro aprile del prossimo anno». Per quanto riguarda quello in corso, «i vertici di Aeroitalia ci hanno dato garanzie sul fatto che potenzieranno l’offerta». Lo dice l’assessora ai Trasporti Barbara Manca, ascoltata ieri nella quarta commissione del Consiglio regionale presieduta da Roberto Li gioi (M5S). In particolare su Milano – una delle destinazioni più penalizzate (si passa da 6 a 4 collegamenti minimi per i voli in regime agevolato) – Manca ha chiarito che «a breve, la compagnia incrementerà le frequenze, e noi verificheremo che ciò avvenga». Infatti, «per ora il vettore ha messo in vendita l’offerta prevista dal decreto ministeriale, noi abbiamo fatto presente ai vertici che il volato dell’ultimo anno è stato differente dall’offerta minima del decreto. Dove l'offerta risulta inferiore, penso all’aeroporto di Linate, ciò è dovuto al fatto che gli slot sono saturi. Per cui, è necessario che Aeroitalia chieda un’autorizzazione, cosa che ha fatto, e a breve saranno incrementate le frequenze su Linate».

«Progetto condiviso»

L’audizione in Consiglio è andata bene, ha detto l’assessora: «Abbiamo raccolto spunti interessanti da parte della maggioranza e dell’opposizione, ricordo che il progetto di continuità non esce dall’assessorato ai Trasporti ma è di tutti. Dobbiamo condividere la proposta da portare in Europa per essere più forti nella contrattazione».

«Ct2 in seguito»

Tornando al nuovo bando, Manca – che la prossima settimana volerà a Roma per discuterne con il ministero – si è soffermata anche sulla Ct2: «In un primo momento non sarà inserita, perché vogliamo portare a casa un progetto ambizioso di Ct1 senza prevedere elementi che possono generare confusione». Tuttavia, «in parallelo stiamo già studiando alcune possibilità per avere una eventuale Ct2». Un passaggio anche sulla possibilità di fare un bando unico per tutti gli aeroporti, come chiedono i sindacati e in modo che Alghero non resti a terra. «È una cosa che stiamo valutando», ha confermato. Tuttavia, ha ricordato, «l’osservazione che si fa sul bando unico è che comporta una chiusura del mercato, mentre l’Europa favorisce la concorrenza. Quindi stiamo ragionando su come rendere appetibile l’aeroporto di Alghero, se unirlo agli altri aeroporti o fare altre valutazioni».

Sempre sul nuovo progetto, secondo Manca «bisogna passare dal servizio minimo garantito alla certezza dello spostamento, così da venire incontro a chi viaggia per ragioni di salute o di lavoro. Oggi le compagnie sono incentivate al ribasso ma a noi sardi interessa più la qualità del servizio che il risparmio». Fermo restando che «dobbiamo convincere l’Unione Europea che le nostre richieste non sono velleitarie e perfezionare il modello degli “aiuti sociali” senza incorrere in osservazioni da parte dell’Ue. Puntiamo a dare sostegni ai viaggiatori e non incentivi impropri alle compagnie. Faremo una manifestazione di interesse e vedremo chi aderirà alla nostra proposta per gli aiuti sociali».

In commissione

Numerosi gli interventi dei commissari. Per Franco Mula (Alleanza Sardegna), «i sardi continuano a non spostarsi e soprattutto a rientrare facilmente. Che garanzie abbiamo poi su Aeroitalia che ha vinto di recente la gara per continuità? Ha una flotta adeguata?». Emanuele Matta (M5S) ha chiesto «investimenti sul sistema aeroportuale perché sia appetibile per le low cost». Sandro Porcu (Orizzonte Comune) ha chiesto di valutare il modello delle Baleari come nuovo sistema della continuità territoriale della Sardegna, mentre Pd e Progressisti, con Gigi Piano e Francesco Agus, hanno chiesto alla Giunta «cosa accadrà dal 2025 e quale modello di continuità l’esecutivo Todde intenda sposare, visto che l’attuale sistema è fuori dai tempi e non soddisfa le esigenze dei sardi». (ro. mu.)

