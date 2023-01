Continuità aerea, è scontro con l’Europa Ma la Giunta va avanti 

In ogni guerra che si rispetti c’è sempre una scintilla che scatena le ostilità: nell’eterno scontro tra la Regione e l’Ue sugli assetti della continuità territoriale il casus belli rischia di essere il futuro delle rotte di Alghero. E come spesso succede è sufficiente un pretesto per avviare la battaglia: in questo caso potrebbe essere la procedura negoziata avviata dall’assessorato ai Trasporti per assegnare i collegamenti con Roma e Milano dopo la gara andata deserta a dicembre. Sullo sfondo però c’è il bersaglio grosso, cioè la continuità del futuro, dal 2024 in poi, che deve ancora essere discussa e riguarderà tutti e tre gli aeroporti sardi: la Giunta proverà a ottenere il massimo – il ritorno alla tariffa unica per residenti e turisti –, mentre Bruxelles cercherà di concedere il meno possibile in nome della difesa del libero mercato.

Lo scenario

La prima schermaglia l’ha resa nota l’assessore ieri in Consiglio regionale: «La direzione generale Trasporti dell’Europa invoca una nuova gara con nuovi termini, altri importi a compensazione e con tutte le procedure connesse che, di fatto, decreterebbero la fine della continuità per mezza Sardegna», ha raccontato Antonio Moro. I tempi della burocrazia però non consentirebbero di garantire i voli prima del 16 febbraio, quando è previsto l’ultimo volo in regime di continuità, e probabilmente neanche prima della stagione estiva. Quindi la Regione «non si fermerà». Ma si rischia la procedura d’infrazione.

Quasi in contemporanea, è arrivata in soccorso la contraerea romana: i motivi della Regione sono «validi e coerenti con i principi generali ed il dettato della disciplina europea in materia», si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e mobilità, guidato dal vicepremier Matteo Salvini, che «da subito ha seguito il dossier con grande attenzione, resta e resterà in contatto con la Regione Sardegna a cui conferma massimo sostegno». Insomma: nel caso venga aperta una procedura d’infrazione il Governo sarà al fianco di Villa Devoto.

Le novità