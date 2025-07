Continuità aerea, bando in ritardo: sì a un’altra proroga  

Si va verso la seconda proroga dell'attuale regime di continuità territoriale, in scadenza a ottobre. «Nei prossimi giorni manderemo le richieste di proroga ai vettori per poter essere pronti in autunno. Il nostro obiettivo è quello di iniziare col nuovo regime nella primavera 2026», ha annunciato l'assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca.

Proprio nei prossimi saranno resi noti i risultati della trattativa aperta lo scorso 2 luglio, a Bruxelles, tra Regione, Governo e Commissione Europea sul futuro modello di continuità.

Le reazioni

Certo è che la notizia della proroga, peraltro attesa, scatena il dibattito tra i poli e suscita perplessità nei sindacati. «Sono bastate appena due settimane per spegnere l'entusiasmo manifestato dall'assessore dei Trasporti Manca dopo l'incontro a Bruxelles», attacca il leader di FdI Paolo Truzzu. «Oggi l’assessora è costretta a smentire se stessa: annuncia la proroga dell’attuale regime della Continuità nonostante appena un mese fa, davanti ai dubbi degli stessi colleghi del centrosinistra, ne avesse categoricamente escluso la necessità. L'ennesimo fallimento dell'attuale gestione, che per la seconda volta si vede costretta a confermare il bando che tanto aveva contestato». Gli fa eco l'ex assessore regionale ai Trasporti, il sardista Antonio Moro: «Prorogano per la seconda volta il bando che tanto hanno contestato e i servizi che hanno criticato e certificano così il loro ritardo di due anni sul bando della continuità territoriale».

Per Gianluca Langiu, segretario regionale della Fit Cisl, «la nuova proroga annunciata dalla Regione non rappresenta una soluzione, ma l’ennesimo rinvio che lascia la Sardegna in una situazione di incertezza e senza risposte concrete. La proroga dell’attuale regime, in scadenza a ottobre 2025, procrastina una situazione che penalizza tutti: i lavoratori del trasporto aereo, che operano in un clima di precarietà; i pendolari, studenti e famiglie, che affrontano ogni giorno disagi e costi troppo elevati; l’intera comunità isolana, che si vede privata di un diritto fondamentale: quello alla mobilità. A tutto questo», prosegue il leader della Federazione dei trasporti della Cisl, «si aggiunge un altro problema, spesso sottovalutato ma ormai evidente: molte compagnie non rispettano gli standard minimi di qualità del servizio. Una condizione ormai insostenibile».

La difesa

A difesa dell’operato della Giunta si schiera il consigliere regionale del M5S Alessandro Solinas. «Le dichiarazioni di Antonio Moro e Paolo Truzzu dimostrano un doppio smarrimento: quello della calcolatrice e quello dell’orologio. Nel parlare del nuovo bando per la continuità territoriale, l’ex assessore ai Trasporti ha parlato di un ritardo di due anni, dimenticando però che proprio due anni fa era lui alla guida dell’assessorato». Poi aggiunge: «Insediata nel febbraio 2019, la Giunta di centrodestra ha approvato un solo decreto ministeriale a novembre 2021. Quel testo, oggi, rappresenta un fardello che la Giunta Todde e l’assessora Barbara Manca stanno cercando di alleggerire il più possibile per offrire ai sardi un servizio più dignitoso e frequente. In pratica, Solinas, Moro e il centrodestra hanno impiegato più di due anni e mezzo – questo sì, è un calcolo preciso – per produrre un decreto che oggi condiziona pesantemente la mobilità della nostra isola».

