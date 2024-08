Continuità a singhiozzo, per Roma e Milano posti quasi introvabili 

Mettiamo il caso che dobbiate andare a Roma domani, per un improvviso impegno di lavoro, per andare a trovare un amico, per un qualsiasi motivo urgente. Non ci riuscirete. L’unico volo disponibile in continuità territoriale da Cagliari a Fiumicino è alle 22.35, e se voleste pagare la tariffa standard, nello specifico circa 400 euro, trovereste un aereo che parte alle 15.50 e fa ben due scali, quindi alla fine impiega 5 ore per arrivare a destinazione.

Il giorno successivo e quelli a seguire? Un po’ di biglietti ci sarebbero, ma con Ita Airways si decolla o di mattina prestissimo o di sera tardi. Stesso discorso per Milano: domani la prima partenza disponibile è alle 15.50, giovedì alle 6.30 o alle 21.10, sabato soltanto alle 21.25.

Per raggiungere la Penisola, nel fine settimana appena trascorso non c’erano collegamenti in regime di continuità territoriale, né da Olbia né da Alghero, e un Olbia-Torino con Volotea – solo andata – costava intorno ai 450 euro.

I diritti negati

Si potrebbe obiettare che la causa di così scarse (o nulle) possibilità di scelta sia il fatto che si vuole prenotare all’ultimo minuto, ma il punto è: i sardi hanno diritto o no di muoversi liberamente?

Purtroppo è come un disco rotto, i problemi della continuità territoriale non si risolvono mai, ogni anno, in ogni periodo, ci sono le solite inefficienze, una programmazione e disservizi che non riescono a garantire gli spostamenti da e per l’Isola.

«Siamo alle solite», avverte il segretario generale della Filt Cgil Arnaldo Boeddu, «in occasione del controesodo si ripetono e si rivivono gli stessi problemi dovuti soprattutto alla carenza di posti sui voli in continuità territoriale. Dalle simulazioni fatte in partenza dai tre scali sardi verso Roma e Milano è emerso che, quasi sempre, è praticamente impossibile uscire dalla Sardegna poiché non ci sono più posti disponibili e, sebbene la continuità territoriale preveda che in caso di raggiungimento di un load factor oltre il 90% le compagnie debbano garantire voli aggiuntivi, questo non accade quasi mai».

Tariffe alle stelle

La conseguenza di un’offerta così ridotta rispetto alla domanda è evidente: «La carenza di posti fa lievitare le tariffe sulle tratte in continuità per i non residenti, così come aumentano per tutti, a dismisura, i prezzi dei biglietti per le altre destinazioni», prosegue Boeddu.

Eppure non se ne esce. «Da anni chiediamo che la Regione guardi ogni anno il calendario in maniera da elaborare il bando di gara in continuità tenendo conto non solo dei flussi in senso lato ma dei ponti festivi, dei periodi di controesodo, dei grandi eventi», aggiunge il sindacalista, «tutti fattori che darebbero sicuramente una mano a evitare queste situazioni. Se non si pensa fin da subito ad aumentare i posti che devono essere messi a garanzia della mobilità delle persone nessuno si deve stupire che varranno solo le leggi di mercato: ovvero maggior domanda rispetto all’offerta uguale costo dei biglietti alle stelle e difficoltà a trovare posti».

I ritardi

A tutto questo, ad esasperare i passeggeri si aggiungono cancellazioni e ritardi infiniti. Questa è stata un’estate da incubo. «Nonostante i prezzi, la puntualità non è migliorata e i disservizi continuano a imperversare sulle vacanze degli italiani, in un periodo in cui gli operatori dovrebbero garantire massima efficienza», dice il presidente del Codacons Carlo Rienzi. «Il Governo deve aprire un tavolo sui trasporti convocando associazioni dei consumatori, gestori ferroviari, compagnie aeree e società autostradali e marittime, allo scopo di fare il punto della situazione e studiare misure volte a migliorare i servizi, ridurre i prezzi e garantire il rispetto dei diritti degli utenti». (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA