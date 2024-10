Continuità, a Ita le rotte di Alghero 

Sembrava destinata a lasciare la Sardegna a fine mese e invece no: Ita Airways gestirà per il prossimo anno la continuità territoriale ad Alghero. E nel frattempo lascia aperta la porta per rientrare nello scalo di Cagliari, dove potrebbe decidere di garantire i voli senza compensazioni.

Le attività

Ieri il seggio di gara che deve assegnare i collegamenti nell’aeroporto Riviera del Corallo ha esaminato le offerte economiche arrivate nei giorni scorsi. Ita è in testa sia nel bando per Milano (era l’unica compagnia a partecipare) che in quello per Roma, dove ha superato Volotea.

La commissione ha proposto dunque l’aggiudicazione provvisoria di entrambe le tratte. Sulla Alghero-Milano Ita ha proposto un ribasso dell’1% (3,4 milioni di euro per il servizio annuale) e del 2,5% sulla Alghero-Roma (7 milioni) contro l’1% di Volotea. «Un’ottima notizia: Ita darà la a possibilità di usufruire di un ricco network, con una più agevole movimentazione dei bagagli e delle prosecuzioni con le compagnie europee e mondiali», commenta l’ex direttore generale della Sogeaal Umberto Borlotti.

Lo scenario

Per ora dunque è prevista una staffetta con Aeroitalia, che abbandonerà a fine mese lo scalo di Alghero per trasferirsi a Cagliari. L’esordio è previsto per il 27 ottobre. Nello stesso giorno Ita Airways avvierà i voli ad Alghero. A Olbia invece Aeroitalia gestirà sia i collegamenti con Milano che quelli con Roma, dove però è previsto un “tantem” con Volotea: entrambe le compagnie hanno accettato di garantire i voli senza compensazione.

La stessa carta che potrebbe giocare anche Ita Airways per tornare in gioco a Cagliari. C’è ancora qualche giorno di tempo per decidere: se la compagnia statale dovesse fare questa scelta consentirebbe ai passeggeri sardi di avere un’opportunità in più per i voli in connessione.

Nel frattempo la Giunta lavora alla nuova continuità. Nei giorni scorsi l’assessora regionale ai Trasporti ha incontrato i rappresentanti regionali di Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Cna, Confapi, Confartigianato, Federalberghi, Coldiretti, Legacoop, Casartigiani, Confcooperative e Fiavet.

