Continuità, a Cagliari calendario ristretto 

Si naviga a vista. Anche nella vendita dei biglietti aerei. Per ora sulle rotte Cagliari-Roma e Cagliari-Milano è possibile prenotare solo fino al 7 aprile.

Una settimana oltre Pasqua e poi stop. Chi vuole pianificare per tempo un volo con scalo (è il caso dei collegamenti internazionali e intercontinentali) deve rinviare: la prima parte del viaggio, cioè quella dall’Isola verso gli hub di Fiumicino o Linate, non può ancora essere acquistata. In passato il problema era legato ai contratti di servizio in scadenza. Questa volta no: il bando della Regione scade il prossimo ottobre. Teoricamente i biglietti potrebbero essere messi in vendita fino a quella data. E invece?

Ita Airways ha chiesto nelle scorse settimane l’autorizzazione per mettere in vendita tutta la stagione estiva, che nel settore aeronautico va dall’ultimo weekend di marzo alla fine di ottobre.

Ma per il momento – così filtra dalla compagnia statale – avrebbe ricevuto dall’Enac solo il via libera per aggiungere sui canali web solo la settimana di Pasqua (che il prossimo anno cade il 31 marzo) e poco più.

Lo scenario però è diverso a Olbia e Alghero. Dove AeroItalia, la compagnia che gestisce la continuità territoriale negli scali del nord Sardegna, ha già messo in vendita i biglietti dei collegamenti con Roma e Milano fino all’estate.

