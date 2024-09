Continuità a Aeroitalia, via libera dalla Regione «Ora il nuovo modello» 

Ora è ufficiale. Sarà la compagnia Aeroitalia a collegare, in regime di continuità territoriale, Cagliari con gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate a partire dal prossimo 27 ottobre. Aeroitalia collegherà anche l'aeroporto di Olbia con Milano Linate, mentre la tratta Olbia-Roma Fiumicino sarà gestita da Volotea e Aeroitalia, che si divideranno il servizio senza compensazioni economiche. Finisce, definitivamente l’era di Ita Airways che fino ad ora aveva gestito la continuità a Cagliari. Restano, invece, da assegnare le rotte di Alghero: il primo bando della Regione era andato deserto e il secondo invece scadrà l’8 ottobre.

Le cifre

Aeroitalia si è aggiudicata i collegamenti grazie a ribassi tra il 77% e l’85%. La compagnia avrà una compensazione economica di circa 1,2 milioni di euro sulla linea Cagliari-Roma, cifra simile a quella della Cagliari-Milano. Mezzo milione di euro sulla Olbia-Milano.

«Non appena le compagnie aeree comunicheranno la programmazione dei voli», fa sapere la Regione, «sarà autorizzata la vendita dei biglietti in continuità per il periodo dal 27 ottobre 2024 al 25 ottobre 2025». Da Aeroitalia assicurano che i biglietti saranno in vendita sui canali online al più presto, forse già oggi.

Il futuro

Nel frattempo la Giunta Todde lavora al nuovo modello. «Stiamo lavorando fin dai primi giorni dell'insediamento», spiega l’assessora dei Trasporti Barbara Manca. Martedì prossimo saremo a Roma al Ministero dei Trasporti per gettare le basi di un’efficace collaborazione per affrontare tutti i passaggi necessari al confronto con la Commissione europea. Ci preme ribadire ancora una volta che il nostro obiettivo immediato è stato quello di agire rapidamente per mettere in sicurezza i collegamenti nel breve periodo, ma il nostro fine ultimo è di poter offrire alle cittadine e ai cittadini sardi un servizio di trasporto sicuro, soddisfacente e duraturo», conclude l’assessora. Si attendono ora le offerte per gestire la continuità nello scalo di Alghero.

La protesta

E domani è in programma lo sciopero di Ita Airways e Wizzair, per quattro ore, dalle 13 alle 17. Le compagnie ancora non hanno comunicato eventuali cancellazioni. Nelle stesse ore incroceranno le braccia anche i lavoratori della Geasar, la società che gestisce l’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia. «Si tratta del primo sciopero da più di una decina d’anni, che ha il preciso scopo di dare corpo e concretezza ad una condizione di grande sofferenza e disagio in cui versano i lavoratori in tutti i settori dello scalo gallurese, sia quelli che operano sul piazzale sotto gli aeromobili, che gli operatori dell’aerostazione», si legge in un comunicato dell’Ugl.

«La vertenza vera e propria si protrae da alcuni mesi ma è soltanto l’espressione finale di un malcontento che ha origini lontane; sono anni che i lavoratori lamentano condizioni di lavoro pesanti, al limite della sopportazione fisica durante la stagione estiva, un precariato che è ormai strutturale da anni e nessuna intenzione o piano per una stabilizzazione dei precari, nemmeno parziale». Non sarà l’unica protesta del mese. Il 24 ne è prevista un’altra del settore aeroportuale e di alcune compagnie, questa volta per l’intera giornata e non solo per poche ore.

