Continuità, 40 voli in più per le vacanze di aprile 

L’assessorato regionale ai Trasporti ha dato il via libera a Ita Airways per 40 voli aggiuntivi sulle rotte Alghero-Milano Linate (22) e Cagliari-Milano Linate (18) e viceversa per i periodi dal 3 al 12 aprile e dal 20 al 28 aprile. Ad annunciarlo è l’assessore Antonio Moro che ha poi indicato anche quella che è stata definita una ulteriore novità: per i giorni interessati dall’incremento dei voli, è previsto il ripristino del volo Ita Alghero-Milano delle 7 del mattino.

Nel frattempo crescono anche i prezzi dei biglietti aerei: le tariffe della continuità territoriale – cioè i collegamenti con Roma e Milano – sono aumentate fino a 8 euro a tratta. In nuovi prezzi entreranno in vigore tra meno di una settimana su decisione del ministero dei Trasporti, che all’inizio di ogni stagione aeronautica (quella estiva scatta il 26 marzo) aggiorna i prezzi dei biglietti.

Ma questa volta dietro il decreto del Dipartimento per la mobilità sostenibile c’è una novità importante, che ha un ruolo non secondario nell’impennata dei costi. Mentre in passato gli uffici del Governo hanno sempre calcolato i listini tariffari includendo anche l’Iva, questa volta l’imposta sul valore aggiunto è «esclusa». Dunque le compagnie devono sommare ai nuovi listini anche l’Iva al 10%. Una “novità” che vale quasi 8 euro a tratta, 16 per un viaggio andata e ritorno.

«La variazione riferita al tasso di inflazione», si legge nel decreto «è pari a + 8,1% rispetto al 2021», mentre «la media delle quotazioni mensili del jet fuel» relative «al 2° semestre 2022 è variata del + 24,24 %, rispetto alla media del 1° semestre».

Per ora solo AeroItalia ha calcolato i prezzi in questa maniera, aumentando in certi casi i biglietti di 8 euro. Ita e Volotea invece si sono limitate a un rincaro di 2 euro. Ma non è escluso che nei prossimi giorni anche queste due compagnie adeguino i canali di vendita ai nuovi massimi tariffari, confermati anche durante l’ultima riunione del comitato di monitoraggio della continuità territoriale.