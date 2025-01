Continui black out e disagi, il sindaco: pronto un esposto in procura 

Il sindaco di Busachi è sul piede di guerra per i continui disagi a causa dell’interruzione di corrente. L’ultimo episodio ieri quando l’energia elettrica è mancata per diverse ore e in Comune sono arrivate tantissime proteste. Un problema che va avanti da tempo tanto che prima di Natale il sindaco aveva inviato una nota a Enel e Telecom e per conoscenza al prefetto di Oristano Salvatore Angieri e alla presidente della Regione Alessandra Todde. «Così non si può andare avanti, se non si troverà una soluzione siamo pronti a presentare un esposto in procura – attacca Giovanni Orrù – Abbiamo contattato la prefettura perché si cerchi una soluzione. I cittadini sono esasperati dall’ennesimo black out, questa situazione sta mettendo a rischio persone malate che per poter respirare hanno necessità dall’utilizzo dell’ossigeno 24 ore su 24». Disagi per «i dipendenti in Comune che non possono lavorare, ci sono problemi anche in caserma e tanti lamentano guasti agli elettrodomestici». Il sindaco aggiunge: «Abbiamo fili elettrici che scoppiettano in diversi quartieri, l’impianto è fatiscente e questo crea problemi anche con i telefoni». Ieri si sono registrati tre cortocircuiti; sono intervenuti i vigili del fuoco nelle vie Santa Susanna, Martini e Lamarmora.

