«Continueremo a cercarlo» 

«Forse si è allontanato perché ha perso la memoria oppure è caduto nel territorio impervio. Siamo pronti a tutto». Vanessa Pili è la nipote di Stefano Muceli, l’allevatore di 57 anni, di Cardedu, irreperibile da una settimana. Lo hanno cercato in lungo e in largo, su una superficie di oltre 300 ettari tra le campagne di Baccu ‘e ludu, Perdupili e Perda Niedda, prima di sospendere le ricerche in attesa che emergano nuovi elementi o segnalazioni precisi utili per ritrovarlo. «Non escludiamo alcuna possibilità. Certo, avremmo voluto che le ricerche proseguissero, ma sentiamo di ringraziare chiunque abbia preso parte alle operazioni», dice Vanessa, figlia di una sorella dell’allevatore disperso. Intanto, con i gruppi dei volontari, le ricerche proseguono senza sosta: «Lo vogliamo ritrovare».

La preoccupazione

Di Stefano Muceli non si hanno più notizie da martedì scorso. Quella sera, secondo la ricostruzione di chi ha coordinato le ricerche, si sarebbe allontanato dal suo ovile verso il versante collinare di Perdupili per recuperare il bestiame. Fine delle certezze. Il giorno successivo sono scattate le ricerche. «Ultimamente - racconta la nipote - non aveva il telefono. Nel caso avesse raggiunto Tortolì lo avrebbe fatto tramite un passaggio. Non era solito spostarsi da solo. Andava a Tortolì con la sorella soltanto per sbrigare qualche commissione». Proprio da Tortolì sono arrivate alcune segnalazioni sulla presunta presenza dell’uomo, che qualcuno avrebbe visto tra via Monsignor Virgilio e viale Arbatax.

«Nel caso fosse fuori dalla zona da cui è scomparso - aggiunge Vanessa Pili - non starebbe dormendo nella camera di una struttura ricettiva perché non ha con sé i documenti». L’ansia graffia e logora i familiari dell’allevatore. Sono pronti anche all’epilogo più tragico: «Nel caso non fosse più in vita vorremmo assicurargli una degna sepoltura».

I numeri