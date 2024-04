«Continua l’occupazione con figure imposte da Roma» 

Mentre non si placa l’onda lunga delle critiche per l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi “Rombo di Tuono”, e anche delle facezie sui social – alla pagina Facebook “Intanto in viale Trento” replica con spirito lui stesso: mi fa piacere che almeno l’intelligenza artificiale in Sardegna funziona… un abbraccio a tutti – ecco un gancio per nuove polemiche, con la nomina di un altro “straniero” in un incarico fondamentale, Saverio Lo Russo, segretario generale della Regione, in arrivo dalla presidenza del Consiglio dei ministri, dalla capitale insomma.

«Dopo una campagna elettorale spesa dai grillini a tranquillizzare i sardi sul primato dell'Autonomia della Sardegna e sull'indipendenza dalle scelte romane, assistiamo da subito all'occupazione dei massimi vertici regionali da parte di esponenti imposti da Roma», dice il coordinatore della Lega Michele Pais. «Ci domandiamo quante altre figure “esotiche” vedremo presto in ruoli chiave».

Interviene il deputato di Fdi Salvatore Deidda: «Un assessore romano, e il segretario regionale calabrese che viene da Roma. Immagino che non saranno gli unici che il M5S suggerirà alla presidente Todde perché la lista di chi sistemare, dopo i Governi Conte I e II, è ancora lunga».

Il leader dell’opposizione in Consiglio regionale Paolo Truzzu attacca su Bartolazzi: «Già era duro perdonare la blasfemia, adesso fa l’assessore da remoto, collegandosi da Roma, per la prima riunione della Giunta. È proprio vero che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare!».

L’ex assessore della Lega Pierluigi Saiu, sconfitto alle elezioni, sottolinea che «la Sardegna non è la discarica dei grillini».

