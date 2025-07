Continua l’intervento di riqualificazione dell’area intorno a Su Forti, l’ex fortino di Margine Rosso a fianco alla chiesa di San Luca. A portarlo avanti sono i volontari di Amici dei fortini e Comitato di Margine Rosso che nei giorni scorsi hanno ripulito tutta l’area e sistemato due pedane con tanti fiori che sono stati regalati da alcuni residenti.

In precedenza erano state realizzate e sistemate tre panchine in legno con lo scopo anche di favorire la socializzazione in modo da rendere lo spazio frequentato e da tenere lontani i vandali.

Anche di recente infatti i balordi avevano distrutto aiuole e panchine e sommerso la zona di rifiuti oltre ad avere spaccato i vetri del fortino.

«Per l'ennesima volta siamo dovuti intervenire nell'area attorno all'ex chiesa di San Luca, continuamente deturpata da rifiuti di vario genere», spiega il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu. «L'unica speranza è che tutta quell'area finalmente prenda vita, altrimenti continueremo ad intervenire per ripulire. Occorrono interventi che cambiano radicalmente l'aspetto di tutta l'area».

