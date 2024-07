Continua la “via crucis” all’ecocentro 

Il serpentone di auto davanti all’ecocentro di Sant'Elia a metà pomeriggio si allunga sempre di più. La fila all’ingresso della struttura comincia quasi dalla rotonda di San Bartolomeo, intralciando anche la circolazione. Il motivo delle code è noto: l’ecocentro di via San Paolo è a mezzo servizio fino all’inizio del prossimo anno per lavori, e i cagliaritani si riversano, inevitabilmente, nella struttura di Sant’Elia (l’unica in questo momento in grado di accettare ogni tipo di conferimento) e per portare raee, ingombranti e spazzatura di vario genere.

Si sentono i clacson suonare e la tensione tra gli automobilisti in attesa sotto il sole cresce. C’è chi minaccia di scaricare i rifiuti dal bagagliaio e di lasciarli lì, e chi invece rinuncia, gira l’auto, e va via spazientito.

Alessandra Zedda, leader dell’opposizione di centrodestra in Consiglio comunale dice che «il sindaco Zedda deve intervenite immediatamente per eliminare il disservizio che è stato creato e che grava sui cagliaritani. Il sindaco deve aprire subito un dialogo con l’impresa perché ricordo che l’appalto, che evidentemente non funziona, l’ha fatto lui. Quindi sia lui a intervenire e lo faccia subito affinché si rivolva il problema».

Nel frattempo, a Sant’Elia la coda si allunga e la pazienza si accorcia. ( ma. mad. )

