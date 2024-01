Continua la sfida a distanza tra i due leader nell’Isola 

Ancor più lontani di prima, Alessandra Todde e Renato Soru continuano a girare l’Isola con i loro comizi. Oggi la candidata del Campo largo sarà in Gallura: «Dopo alcuni incontri con le realtà imprenditoriali – ha annunciato ieri – mi fermerò a Luras, ai piedi dell’olivastro millenario, dove avrò modo di ascoltare il comitato che si occupa delle problematiche legate all’installazione delle pale eoliche». Poi alle 18 l’incontro pubblico a Tempio, nel seminario diocesano di via Don Sturzo.

Soru invece interverrà alle 17.30 nell’aula magna del liceo Siotto di Cagliari per parlare di scuola, mentre ieri ha fatto tappa a Santadi e si è concentrato sulla sanità: «La prima promessa è impegnarsi per una politica che rimetta al centro quel diritto alla salute che sta venendo a mancare». La politica, secondo l’ex governatore, «deve selezionare le persone competenti e lasciarle lavorare senza andare in corsia a cercare il consenso, perché l’unico interesse è la salute delle persone». Il nodo è quello del personale, che «dev’essere numericamente adeguato, preparato e motivato. Oggi abbiamo pochi medici, pochi infermieri e nei prossimi anni ne mancheranno sempre di più. Quindi l’urgenza è quella di un piano straordinario che aumenti il personale al lavoro».

