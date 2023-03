Continua la raccolta fondi per il chiosco distrutto dal rogo 

La gara di solidarietà per il chiosco Night and day, distrutto da un incendio venerdì 10 marzo, va avanti. Dopo che le fiamme, innescate da un corto circuito, hanno devastato il locale che sorge sul lungomare, prosegue la raccolta fondi per aiutare i titolari a ricostruire la struttura e a ripartire. Si tratta di uno dei chioschi più noti e frequentati sul lungomare di Torregrande, soprattutto d’estate. Nella piattaforma gofundme, scelta per raccogliere i fondi, sono stati raccolti poco più di duemila euro. «Del Night and day non restano che macerie, cenere e amarezza - si legge nel testo di presentazione dell’iniziativa di solidarietà - Non era un semplice chiosco. Il Night and day è un'istituzione per i giovani di Oristano dal 1997, trent'anni di lavoro, vita e storie. Non possiamo lasciarlo così, noi dobbiamo dargli una nuova vita, perché Torregrande senza il Night and Dday non sarebbe più Torregrande. Per questo abbiamo bisogno della partecipazione di tutti».

L’incendio è divampato poco prima della mezzanotte di venerdì scorso, le fiamme alimentate dal forte vento in pochi minuti hanno avvolto la struttura e gli arredi; nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, del locale non è rimasto nulla. Secondo i primi accertamenti a causare il rogo sarebbe stato un corto circuito. ( s.p. )

