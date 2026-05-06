Continua la pulizia dei torrenti 

Il piano di lavori nelle campagne di Seneghe prosegue senza interruzioni, all'interno del programma generale del rafforzamento delle politiche per il territorio rurale. Stavolta l'amministrazione comunale ha programmato la manutenzione dei corsi d’acqua per la messa in sicurezza dei torrenti Funtana ‘e cannas, Mesu inzas, Beneidi, Oppianu, S’arriu pitziu.

Interventi indispensabili per prevenire allagamenti, proteggere i terreni agricoli, garantire l’approvvigionamento idrico e per la prevenzione degli incendi.Sono stati effettuati pulizia dell’alveo, rimozione di rifiuti, tronchi d'albero e sedimenti, taglio selettivo di arbusti lungo le sponde per evitare ostruzioni, mantenendo la vegetazione utile alla stabilità del terreno. Poi il consolidamento delle sponde per prevenire erosioni e frane.

Opere indispensabili per ridurre il rischio di alluvioni e danni alle colture. «Un'azione concreta per la tutela del territorio e la prevenzione di criticità future, per garantire fruibilità nelle località di campagna e sicurezza per gli imprenditori. Insomma una gestione stabile e di lungo periodo di cura del territorio e valorizzazione del comparto agricolo, e una visione più ampia delle politiche ambientali», precisa la sindaca, Albina Mereu.

RIPRODUZIONE RISERVATA