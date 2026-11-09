Continua la lotta al randagismo, nuovo bando per adottare i cani 

Nuovo step del progetto “Adotta un cane dal canile”, finanziato dal Comune per l’anno in corso. Il settore Ambiente ha pubblicato il secondo avviso con scadenza a fine dicembre. Una nuova manifestazione di interesse rivolta alle associazioni animaliste interessate, per sostenere le adozioni dei cani abbandonati nel territorio e frenare il fenomeno del randagismo.

Tra le finalità c’è la prevenzione del sovraffollamento del canile in convenzione, il rifugio Shardana. Nel progetto vengono elencati requisiti richiesti alle associazioni per avere un cane in adozione, gli obblighi, e riportati gli incentivi previsti in base alle caratteristiche dell’animale: si va dall’importo minimo di 300 euro per un cucciolo di 6 mesi, sino a un massimo di 1.500 euro per i cani presenti in canile da oltre cinque anni. E ancora 1200 euro per gli animali di taglia grande e per quelli che sono ospitati nel rifugio Shardana da più di tre anni.

La seconda manifestazione d’interesse per incentivare le adozioni dei cani randagi, segue una serie di altre azioni per il benessere animale: dalla microchippatura gratuita, alla nuova campagna di sterilizzazioni, sino all’app “Zampe quartesi”.

Ora si prosegue con il piano per svuotare il canile convenzionato: oltre ai benefici sul piano del benessere animale, si punta sul risparmio economico per il Comune, grazie alla diminuzione dei costi di mantenimento a lungo termine degli animali presso il canile.

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