Continua la guerra tra i pescatori 

Continua la guerra tra Consorzio pesca e gli operatori che non sono iscritti per quanto riguarda la cattura delle anguille nello stagno di Cabras. E ieri è stato presentato anche un esposto in Procura.

Dopo la denuncia da parte di Nicola Massidda, pescatore esterno al Consorzio che, con tanto di foto e video, ha documentato che alcuni pescatori del Consorzio Pontis avrebbero pescato le anguille (la cattura deve essere conclusa, per legge, il primo gennaio), il presidente Giuliano Cossu ribatte: «Anche ieri mattina, come succede molto spesso, all’interno della peschiera di Sa Mardini abbiamo trovato le reti che servono, guarda caso, per pescare le anguille. Reti non nostre ma degli abusivi».

Nei giorni scorsi, dopo le varie segnalazioni di Massidda, i pescatori del Consorzio hanno ricevuto la visita della Forestale. Gli agenti, una volta sul posto, hanno trovato in acqua le reti utilizzate per pescare le anguille nonostante il divieto. Cossu però ha riferito che nessuno era al lavoro. Intanto però Massidda non si arrende. Anche ieri ha sollecitato l’intervento della Forestale e dei carabinieri. «Mi hanno consigliato di presentare un esposto in Procura, e così ho fatto - spiega il pescatore - Tutti devono essere sottoposti ai controlli delle forze dell'ordine, anche chi gestisce la laguna». Nel documento inviato via Pec si legge quel che il pescatore dice di aver visto. Ma anche ciò che secondo lui non viene rispettato nel Consorzio. Massidda punta il dito anche sulle grate nelle camere di cattura, secondo lui non a norma.

