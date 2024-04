Continua la festa del Masainas, il Tonara non si distrae 

Atletico Masainas 7

Decimoputzu 1

Atletico Masainas : Bove, Manca, Cuccu (60’ Melis), Milia (82’ Pistis), Cui, P. Uccheddu, Pessiu, Carrus (70’ Borrelli), Ballocco, Achenza, Cosa (75’ N. Uccheddu). Allenatore Farci.

Decimoputzu : Ena (85’ Pilia), Melis, Cuccu, Mameli, Mattana, Pilloni, Sabiu, Usai, O. Mocci (60’ Congiu), C. Mocci, Casu. Allenatore Mennella.

Arbitro : Cuneo di Carbonia.

Reti : 1’ O. Mocci, 4’ e 48’ Ballocco, 36’ e 53’ Cosa, 44’ Carrus, 59’ Achenza, 88’ (r) Pessiu.

La gioia per la vittoria del campionato già conquistata distrae l’Atletico Masainas per un minuto: il Decimoputzu passa in vantaggio, ma la festa finisce e i padroni di casa dimostrano con un 7-1 perché hanno conquistato la Promozione. La felicità è enorme a Masainas, però pronti via e O. Mocci gela i sulcitani. Gli ospiti pagheranno cara la lesa maestà: pareggia subito Ballocco ed è fortunoso il 2-1 di Cosa: sinistro defilato che forse subisce deviazione. Achenza è anche uomo assist: al 45’ per Carrus, che con un rasoterra fa 3-1. Ripresa devastante: al 48’ Ballocco fa poker e arrotonda subito dopo Cosa. Sfortunato il Decimoputzu con la traversa di Casu. È un capolavoro invece la punizione di Achenza al 59’. All’88’ Pessiu su rigore griffa anch’egli il match.

RIPRODUZIONE RISERVATA