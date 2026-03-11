VaiOnline
Champions.
12 marzo 2026 alle 00:32

Continua la favola del Bodo Glimt Psg e Real da urlo 

Seconda giornata per l'andata degli ottavi di finale della Champions League. Continua la favola del Bodo Glimt, devastante il Real Madrid mentre il Psg blinda la qualificazione contro il Chelsea.

Bodo-Sporting 3-0

Senza storia il match tra il Bodo Glimt e lo Sporting Lisbona: il 3-0 finale - paradossalmente - non rende abbastanza merito al predominio norvegese. Il vantaggio di Fet su rigore al 32' del primo tempo, quattro minuti dopo il raddoppio di Blomberg. Nella ripresa il tris di Hogh.

Real-City 3-0

Valverde assoluto protagonista con una tripletta, invece, nel 3-0 del Real al Manchester City: le reti tra il 20’, il 27’ e il 42’.

Psg-Chelsea 5-2

Più equilibrata la gara tra Paris Saint Germain e Chelsea, almeno sino alla spallata parigina. Al vantaggio di Barcola replica Malo Gusto, al nuovo allungo di Dembelé ribatte, invece, Fernandez. In avvio di ripresa poi la formazione francese prende il largo. Vitinha firma il nuovo vantaggio, l’ex stella del Napoli Kvaratskhelia fissa poi il punteggio sul 5-2 con una straordinaria doppietta subentrando dalla panchina.

Leverkusen-Arsenal 1-1

L’unico match a finire in parità (1-1) è quello tra il Bayer Leverkusen e l’Arsenal con il botta e risposta tra Andrich e Havertz su calcio di rigore a un minuto dal novantesimo.

