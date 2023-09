Continua il sogno del Brigthon di De Zerbi: è terzo 

Londra. Il pareggio per 2-2 tra Arsenal e Tottenham all’Emirates Stadium permette al Liverpool e al Brighton, entrambe vittoriose, di scavalcare le due squadre londinesi e portarsi rispettivamente al secondo e al terzo posto. In testa c’è il Manchester City, con 18 punti, due avanti rispetto ai Reds, che hanno sconfitto 3-1 il West Ham, e tre sul Brighton, che sale sul podio battendo con lo stesso risultato il Bournemouth. A -4 dalla capolista sono Arsenal e Tottenham, seguite dall'Aston Villa, che ha inflitto la terza sconfitta stagionale al Chelsea.

Le reti di Salah, su rigore nel primo tempo, Nunez e Djogo Jota nella ripresa hanno regalato la quinta vittoria di fila alla squadra di Juergen Klopp, che domenica sarà ospite degli Spurs a Londra. A Brighton, un’autorete di Kerkez ha permesso agli uomini di De Zerbi di chiudere sull’1-1 il primo tempo per poi imporsi nella ripresa con una doppietta del giapponese Mitoma. Il tecnico italiano preparerà ora la prossima sfida, con il Villa di Unai Emery, che vincendo 1-0 a Stamford Bridge ha reso ancora più disastroso l’inizio di stagione del Chelsea, 14° in classifica. Molto combattuto il derby di Londra, con i Gunners due volte avanti e raggiunti in entrambi i casi da Son, che con cinque reti è secondo nella classifica cannonieri dietro ad Haaland, già a quota otto.

