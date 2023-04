Continua il momento no per il San Teodoro: sconfitta interna anche con il Carbonia 

Carbonia (4-4-2) : Kirby, Mastino, N. Serra, Isaia, Hundt, Monteiro (39’ st Idrissi), Prieto (48’ st Porcu), Porcheddu, Dore (45’ st Deluna), Porru, Muscas (39’ st Fontana). In panchina Orrù, Sartini, Mancini, Billai. Allenatore Mingioni.

San Teodoro (4-3-1-2) : Melis, Bassu, Samuele Spano, Fideli (25’ st Casula), Muzzu, Simone Spano (24’ pt Piemonte), Malesa, Pala, Mulas, Molino, Murgia. In panchina F. Deiana, P. Serra, Mourot, Marongiu, Cau, Pirina, M. Deiana. Allenatore Marini.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

San Teodoro 0

Carbonia 2

San Teodoro (4-3-1-2) : Melis, Bassu, Samuele Spano, Fideli (25’ st Casula), Muzzu, Simone Spano (24’ pt Piemonte), Malesa, Pala, Mulas, Molino, Murgia. In panchina F. Deiana, P. Serra, Mourot, Marongiu, Cau, Pirina, M. Deiana. Allenatore Marini.

Carbonia (4-4-2) : Kirby, Mastino, N. Serra, Isaia, Hundt, Monteiro (39’ st Idrissi), Prieto (48’ st Porcu), Porcheddu, Dore (45’ st Deluna), Porru, Muscas (39’ st Fontana). In panchina Orrù, Sartini, Mancini, Billai. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Reti : nel secondo tempo 36’ Monteiro, 51’ Porcheddu.

Note : angoli 6-3; ammoniti Molino, Bassu, Muzzu, Idrissi, Mastino, tecnici Mingioni e Marini; espulsi Molino, Malesa e Muzzu; recupero 1’pt-5’st.

San Teodoro. Secondo ko consecutivo tra le proprie mura per il San Teodoro, sconfitto per 2 reti a 0 dal Carbonia al termine di una gara equilibrata, i cui animi si sono accesi nel finale, con i padroni di casa che hanno concluso l’incontro in tripla inferiorità numerica a causa di 3 espulsioni, due delle quali arrivate al 45’ della ripresa a seguito del brutto fallo di reazione commesso da Idrissi, poco prima subentrato, ai danni di Molino.

Le due formazioni si sono affrontate a viso aperto, con tante occasioni create da ambo le parti, su tutte il palo colpito da Molino alla mezz’ora del primo tempo e il miracoloso intervento di Melis al 35’ della ripresa su un siluro calciato da Muscas. La gara si sblocca sessanta secondi dopo con un’azione prolungata del Carbonia, iniziata da Monteiro con un traversone e conclusa dallo stesso, bravo a raccogliere una respinta della difesa. Dieci minuti dopo il direttore di gara sventola due cartellini rossi ai danni di Molino (doppio giallo) e Malesa, a seguito della reazione e delle proteste per un brutto fallo commesso da Idrissi. Nel finale terzo cartellino rosso per i locali, questa volta agli indirizzi del già ammonito Muzzu. Sugli sviluppi del calcio di punizione Porcheddu si inventa un eurogol, siglando il definitivo 2 a 0.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata