Contini vince la causa sull’indennità 

Il giudice revoca il decreto ingiuntivo del Comune (che ci riproverà) 

Revocato dal Tribunale il decreto ingiuntivo da 22 mila euro che il Comune aveva notificato all’ex sindaco Mauro Contini per indennità che l’Ente aveva ritenuto illegittime, perché erogate senza la riduzione del 10% sui gettoni di presenza che era stata applicata agli amministratori. Al termine di un lungo e complicato ricorso, la giudice Simona Caterbi ha dato ragione all’ex primo cittadino, difeso dall’avvocato Fabrizio Bellisai, nei confronti del Comune, assistito dal legale Enrico Palmas. Rigettate dal Tribunale, invece, alcune richieste incidentali formalizzate da Contini, come ad esempio quella di aver restituiti i soldi pagati per il secondo difensore che l’ha assistito nel procedimento sui presunti abusi per lo stadio di Is Arenas, dal quale ne era uscito assolto con formula piena.

Il provvedimento

Alla luce di nuovi orientamenti della Corte dei Conti, l’Ente aveva chiesto a Contini il rimborso dei soldi che si riteneva avesse ricevuto illegittimamente nel periodo nel quale aveva ricoperto le funzioni di assessore (dal dicembre 2011 sino al novembre 2020). Dopo aver ricevuto il decreto ingiuntivo, il 18 luglio 2024, l’ex sindaco aveva fatto opposizione, contestando i calcoli degli uffici comunali sui periodi nei quali aveva svolto i mandati, ma presentando anche alcuni ricorsi incidentali sulle spese legali che aveva sostenuto nel processo per Is Arenas (dopo l’assoluzione l’Ente aveva rimborsato 31.886 per un avvocato, ma aveva dovuto pagare di tasca il secondo).

La decisione

La decisione è stata depositata dal Tribunale in queste ore. «Il Comune», si legge nella sentenza, «si è limitato ad allegare le delibere con le quali veniva disposto il recupero e le missive con le quali veniva richiesto a Contini la restituzione degli importi, limitandosi, a indicare che era possibile reperire negli atti del Comune ogni documentazione. Detta documentazione andava versata in atti, al fine di consentire al giudice di verificare la correttezza, o meno, delle richieste. Nulla, di fatti, risulta allegato e documentato relativamente ai periodi in cui l’opponente ha ricoperto le cariche». L’assenza della documentazione, dunque, ha convinto la giudice ha revocare il decreto ingiuntivo.

La reazione

«La sentenza emessa ieri», si legge in una nota di Contini, «per ora mette fine a una diatriba che iniziò con uno dei primi atti di questa Giunta Comunale. Io, come tanti altri consiglieri comunali e assessori, sono stato richiamato alla restituzione di somme che, a dire del Comune, sarebbero state percepite indebitamente. A seguito di questo mi sono difeso nelle sedi opportune e il Tribunale mi ha dato ragione. Sono in parte soddisfatto, in quanto speravo che anche la domanda riconvenzionale venisse accolta». Ieri pomeriggio, dopo la sentenza, il Comune ha fatto sapere che riproporrà a breve l’istanza integrando la documentazione come suggerito dal Tribunale.

