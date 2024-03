Contini ne fa due e l’Ossese beffa la Tharros 

Tharros 1

Ossese 2

Tharros (4-4-2) : Mereu, Sardo (40’ st Foddis), Facelli, Perilli, Panza, Silva (14’ st Boi), Lonis (23’ st Piras), Tetteh, Ferrari (1’ st Calaresu), Atzori (23’ st La Valle), A. Sanna. In panchina Cabasino, Spiga, Fresu, C. Sanna. Allenatore Lai.

Ossese (4-3-3) : Cherchi, Ubertazzi, Tanda (27’ st Mudadu), Sechi, Llanos, Ongania (39’ st Contini), Mainardi, Scanu, Bah (44’ st Fadda), Gueli, Oggiano (1’ st Vita). In panchina Sechi, Simula, Puggioni, Madeddu, Chiappetta. Allenatore Fadda.

Arbitro : Virgili di Olbia.

Reti : pt 38’ pt Tetteh, st 41’ e 46’ Contini.

Note : ammoniti Mereu, Silva, La Valle, Tanda, Lllanos, Scanu, Gueli. Recupero 1’ pt-6’ st. Spettatori 250.

Oristano. Vittoria in rimonta dell’Ossese contro la Tharros (1-2). L’undici allenato da Mario Fadda ribalta la situazione negli ultimi minuti di gara grazie a una doppietta del neo-entrato Contini e conquista la seconda posizione in solitaria. La Tharros chiude con una sconfitta dopo aver accarezzato la vittoria per quasi un’ora di gara.

Al 5’ Ferrari conclude alto da pochi passi dopo un colpo di testa di Lonis. Al 10’ diagonale di Andrea Sanna, Cherchi respinge. Per l’Ossese al 23’ Bah crossa in area dalla destra per Mainardi il cui tiro scheggia il palo. Dopo un’occasione al 32’ (Sanna arriva in leggero ritardo sul traversone di Atzori), la Tharros passa al 38’ con Tetteh che mette in rete di testa su azione di corner.

Nella ripresa l’Ossese ci prova con Mainardi, al 9’, e Bah, al 23’, ma Mereu è reattivo. Al 28’ invece è Ubertazzi a impegnare ancora un volta il portiere di casa. La Tharros ci prova in contropiede con Calaresu al 32’ ma la mira non è precisa. Al 41’ il pareggio: l’autore è Contini che batte di potenza in rete su assist dalla destra di Vita. La doccia fredda per i padroni di casa arriva al 46’, quando ancora Contini di avventa su una respinta corta di Mereu, dopo un tiro di Scanu, e mette con decisione in rete.

