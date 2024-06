Contini, assessora anti-movida 

Duro attacco dell’assessora alla sanità e igiene pubblica di Ussana Marirosa Contini nei confronti degli organizzatori di un concerto che si è svolto in un locale del paese nel fine settimana: sui social Contini lamentava che la musica eccessivamente alta avrebbe impedito a diversi cittadini di riposare dopo una lunga giornata di lavoro. «Io non ho nulla di personale contro quei ragazzi, ma mi dispiace che ogni venerdì succeda sempre la stessa cosa» dichiara Contini. Di ben altro tono il pensiero che aveva pubblicato sui social ( quando due poveri c… tengono in ostaggio i cittadini con il casino sino a notte fonda... ) e cancellato dopo le forti polemiche di chi si è sentito offeso e di chi difende chi cerca di tenere vivo il paese e la sua economia organizzando delle serate musicali. Marirosa Contini preferisce non commentare né l’epiteto, né le reazioni: «Non ho nulla da dichiarare, non voglio alimentare altre polemiche».

L’attacco

Di diverso avviso Manuela Sedda, consigliera comunale della stessa maggioranza: «Pubblicare quelle parole sui social è un fatto gravissimo se arriva da parte di un esponente dell’Amministrazione. In qualità di consigliera auspico nelle dimissioni volontarie dell'assessora: certi fatti compromettono l'integrità e la credibilità del nostro ente. Ritengo necessario che l’assessora faccia un passo indietro, al fine di tutelare l'immagine e il buon funzionamento dell'amministrazione. Spero che Marirosa Contini si dimetta urgentemente e prima che la nostra richiesta ufficiale venga portata in Consiglio comunale. A nostro avviso l’assessora non è più compatibile con il suo ruolo istituzionale e sarebbe opportuno che lasciasse il suo incarico».

In difesa dell’assessora scende in campo il sindaco Emidio Contini: «La verità sta nel mezzo. Ritengo che, da entrambe le parti, ci voglia tolleranza e buon senso. Quando manca quest’ultimo allora si verificano questi fatti».

La gravità della situazione viene sottolineata anche dalla minoranza, che annuncia delle conseguenze all’ormai noto post: «Il fatto sul piano politico amministrativo è molto grave. Come gruppo consiliare di opposizione faremo i giusti passi per riportare la serenità nella nostra comunità» dichiara il capogruppo Paolo Loddo.

