«Contiamo di finire il primo step non oltre l’autunno» 

I lavori di riqualificazione di viale Trieste prevedono il completo ridisegno delle aree carrabili e pedonali, con più spazi per la socialità, la sostituzione parziale delle alberature esistenti, il rifacimento del sistema di illuminazione pubblica (con una tecnologia innovativa), e la realizzazione dei nuovi impianti idrico e di smaltimento delle acque piovane.

«Le opere stanno procedendo regolarmente», commenta l’assessore comunale alle Infrastrutture Alessio Mereu. «Gli operai dell’impresa Serlu stanno effettuando il getto di calcestruzzo sui marciapiedi e posizionando i cordoli di granito». I tempi saranno rispettati? «Stiamo procedendo a step per limitare il più possibile i disagi. Al netto di sorprese, il tratto tra via Roma e via Caprera sarà pronto in autunno. Subito dopo inizieranno i lavori sino a via Tola. La riqualificazione sarà completata a giugno dell’anno prossimo».

I commercianti vi accusano di scarso coinvolgimento. «Il progetto è stato presentato in Consiglio. Io e il sindaco abbiamo incontrato i gestori delle attività commerciali. C’è da dire che è impossibile mandare in appalto un progetto che possa soddisfare ogni cittadino». (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA