Conti Vecchi, riaperta la strada del Cacip  

È stata riaperta da ieri pomeriggio la strada Conti Vecchi, snodo strategico che collega Cagliari all’area industriale di Macchiareddu, costeggiando la laguna di Santa Gilla. Dopo anni di chiusura e tre di lavori, la carreggiata è di nuovo percorribile con una novità attesa da tempo: la circolazione a doppio senso. Un intervento che migliora i collegamenti con la zona produttiva e rivoluziona la mobilità dolce grazie all’inaugurazione della pista ciclabile fotoluminescente più lunga d’Europa, opera suggestiva e sostenibile che si illumina al calar del sole.

I lavori

Tre anni di cantiere, poco meno di sette milioni di euro di investimento, un’opera attesa e ora restituita al territorio. La riapertura della Conti Vecchi ha riattivato la rampa di uscita sulla Statale 195, all’altezza di Sa Illetta, e lo svincolo della Provinciale 2 nei pressi dello stabilimento Syndial. Il progetto, seguito dal Consorzio industriale provinciale di Cagliari (Cacip), ha previsto il raddoppio della carreggiata lungo la laguna, migliorando i collegamenti tra Cagliari, Macchiareddu e Assemini. Accanto alla strada è nata una pista ciclabile lunga tre chilometri, la più estesa d’Europa nel suo genere: grazie a un rivestimento innovativo, è in grado di illuminarsi autonomamente di notte. I lavori si sono svolti rispettando i vincoli ambientali: i cantieri venivano sospesi da aprile ad agosto per tutelare la nidificazione degli uccelli. La pavimentazione è fonoassorbente e trattata con emulsioni fotocatalitiche per contenere rumore ed emissioni, realizzati inoltre attraversamenti protetti e barriere per la fauna selvatica.

Il Consorzio

La presidente del Cacip Barbara Porru ha evidenziato il valore strategico dell’opera: «Le imprese chiedevano da tempo una viabilità all’altezza di un’area industriale come quella di Macchiareddu. Con questa opera si accorciano i tempi di percorrenza e si facilita l’accesso ai principali snodi del territorio». Ha poi precisato: «È un’infrastruttura percorsa già oggi da circa cinquemila veicoli al giorno, ma non può sostenere lo stesso carico della 195».

Infine, uno sguardo alla mobilità dolce: «Siamo soddisfatti di aver realizzato un percorso ciclopedonale immerso nella laguna di Santa Gilla. Il materiale utilizzato assorbe la luce solare e la restituisce al buio, creando un effetto luminescente notturno».

Il Comune

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, che ha seguito da vicino l’intervento: «Non è stato un percorso semplice, in più occasioni si è dovuto fare un passo indietro per correggere il tiro, ma il risultato finale ripaga gli sforzi compiuti».

Garau ha sottolineato l’importanza del rispetto delle tempistiche: «È positivo che i lavori si siano conclusi in tempo. A giugno aprirà anche l’ultimo tratto della Statale 195 e la viabilità sarà ancora più efficiente».

RIPRODUZIONE RISERVATA