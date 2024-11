Conti svuotati: spuntano  nuove vittime 

Altre quattro persone fragili che avrebbe dovuto tutelare in nome e per conto dello Stato, e che invece ha raggirato e depredato. Altri soldi sottratti dai loro conti correnti. Ieri mattina davanti al gup del Tribunale di Nuoro, Alessandra Ponti sono approdati altri quattro procedimenti penali contro l’ex amministratrice di sostegno di Oliena, Roberta Barabino, accusata di avere prelevato indebitamente dal conto di quattro assistiti di Nuoro una somma che questa volta supera 160 mila euro. I difensori dell’imputata, Gianluca Sannio e Antonio Secci, hanno chiesto la riunione dei procedimenti e il rito abbreviato che sarà celebrato a febbraio.

Negli altri processi già arrivati a decisione con il giudizio abbreviato l’ex amministratrice di sostegno infedele aveva chiesto scusa ma questo non era bastato a evitarle una pesante condanna a 7 anni e 8 mesi di reclusione per le accuse di peculato, falso e auto-riciclaggio e falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale (per aver falsificato le firme dei giudici), per avere utilizzato i soldi dei suoi assistiti per fini e spese personali. Il marito Graziano Coinu invece era stato condannato a 3 anni e 10 mesi.

