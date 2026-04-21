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22 aprile 2026 alle 00:49

Conti summer Camp per calciatori in erba 

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Arriva in città un nuovo appuntamento, il Conti summer Camp, in programma dal 5 all'11 luglio nel Centro federale “Tino Carta” a Sa Rodia. Il progetto è rivolto ai giovani nati tra il 2012 e il 2018 e nasce dalla volontà di tre figure di grande esperienza e carisma come Bruno Conti, Daniele Conti e Andrea Conti. «Oristano continua a ospitare eventi sportivi di grande importante – ha detto il sindaco, Massimiliano Sanna - Con il Conti summer Camp, lo sport si conferma veicolo di crescita e di promozione». Il camp propone due formule: la prima prevede 6 giorni e 7 notti in struttura, la seconda consente la partecipazione giornaliera con doppia seduta tecnica con la possibilità di scegliere anche una sola sessione.

«La nostra famiglia da anni è impegnata in e vuole portare avanti un progetto educativo per la crescita dei giovani calciatori – ha evidenziato l’ex capitano del Cagliari, Daniele Conti - Nel calcio italiano ci sono tanti bambini bravi con qualità che meritano di essere valorizzate. Ci rivolgiamo soprattutto a loro per dare un’opportunità di crescere. Il nostro camp, quindi, punterà molto sugli aspetti tecnici».

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