«Conti, nuovo patto»  o tornerà l’austerity 

Sulle regole dei conti pubblici l’Europa non può più restare nel limbo: serve, e anche in fretta, un accordo tra i governi nazionali per il nuovo Patto di stabilità e crescita. Solo dopo quell'intesa, che appare ancora lontana, «l'infinita creatività negli uffici di Bruxelles» potrà portare a «immaginare» un «periodo transitorio» per adattarsi meglio alle nuove norme dopo tre anni passati senza vincoli. L'apertura, a metà tra il monito e l'esortazione, arriva dal commissario Ue all’economia Paolo Gentiloni, che invita a uno scatto in "nelle prossime settimane" per sbloccare una trattativa in stallo da troppo tempo e non tornare alla vecchia austerità, uno scenario nefasto anche per Roma. Davanti alle "resistenze" dei governi e alle "differenze culturali" tra i Paesi, Gentiloni può solo predicare la necessità di trovare un accordo. Il buon esito dei negoziati - tenuti in ostaggio dalla più classica contrapposizione tra il Nord e il Sud Europa - è decisivo "per tutti", non solo per l'Italia. Anche perché, è il ragionamento del commissario, le regole attuali "non sono adeguate", si sono mostrate "troppo severe, al punto di non essere applicate", e una loro imminente restaurazione - davanti all'Europa stravolta dopo la pandemia e immersa in due guerre - rischierebbe di soffocare crescita e investimenti.