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Eccellenza.
17 agosto 2026 alle 00:54

Conti jr già centrale al Tortolì Il Lanusei si presenta in piazza 

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Vogliono prendersi la scena in Eccellenza. Un po’ per riaccendere l’entusiasmo nell’Ogliastra pallonara, un po’ per riscattare la scorsa stagione (più il Tortolì del Lanusei) avara di soddisfazioni. Le profonde rivoluzioni in entrambe le rose, sempre più multietniche, contribuiranno a stuzzicare l’interesse.

A Tortolì hanno rotto col passato. Sono andati via diversi senatori, da Lorenzo Cocco a Simone Contu, entrambi al Tertenia (Prima Categoria) passando per Simone Orrù, che si è accasato al Cannonau Jerzu, in Promozione. Tre calciatori che hanno recitato ruoli di prim’ordine in rossoblù. Ne sono arrivati tanti altri, a tassellare un organico che avrà identità nuove in ogni reparto, oltre a Marco Cossu in panchina che confida di ripetere i fasti d’un tempo nei campionati dilettantistici. La regia è stata affidata a un ragazzo che porta un cognome di peso: Conti, all’anagrafe Bruno. Figlio di Daniele e nipote di Bruno, campione del mondo nel 1982, è già l’idolo degli under aggregati alla prima squadra.

Gli eterni rivali del Lanusei sono pronti all’abbraccio collettivo in piazza Vittorio Emanuele: mercoledì alle 20.30 si terrà la presentazione ufficiale. Il Lanusei del futuro ha un ruolo da conquistare, uno spazio da occupare, un’autorevolezza da ribadire: eciò perché quest’estate ha condotto una campagna di rafforzamento all’altezza del torneo. Tra i volti nuovi a disposizione di Michele Filippi tanti ex Cagliari, fra i quali Fabio Doratiotto e Alex Caddeo. Salutati i vari Gabriel Silva, Martins, Caredda e Pedro Caeiro, giusto per citarne alcuni, spiccano le conferme di Federico Usai, lanuseino acquisito, e dell’argentino Munua.

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