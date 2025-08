Conti in rosso, indennità doppie 

Il Comune affonda nei debiti e chiede un salvataggio da oltre 10 milioni di euro alla Regione. Ma poche ore prima della ratifica in consiglio comunale della richiesta di aiuto finanziario, arrivata venerdì con il sì dell’aula agli equilibri di bilancio, la Giunta conferma le indennità dei suoi predecessori: 8.147 euro al mese per il sindaco (a cui si aggiungono gli oltre5mila euro che gli spettano come componente del cda dell’Isre), 6.142 per il vicesindaco e 4.912 per ciascun assessore. Nessuna traccia per ora della delibera di Giunta del 1 agosto che conferma le indennità. I dati sono nella determinazione 3067 del settore Affari generali che richiama proprio la seduta di Giunta del 1 agosto, giornata in cui il Consiglio ha approvato equilibri di bilancio e richiesta di soccorso finanziario

Sì alla quiescenza

In meno di quattro anni i conti del Comune sono rimasti in rosso per 10 milioni e 380 mila euro, mentre le indennità sono più che raddoppiate: dai 3.904,41 euro percepiti da Andrea Soddu nel 2021, si è passati ai 6.768,54 del 2022-23, fino agli 8.187,84 del 2024 (sempre Soddu). Cifre confermate dalla Giunta di Emiliano Fenu. Ma c’è un altro dettaglio. La determina approvata dalla Giunta stabilisce che ai componenti dell’esecutivo comunale dipendenti pubblici o privati che non hanno richiesto l’aspettativa, l’indennità sia dimezzata, con una decurtazione di 2.456,35 euro. Tuttavia, viene riconosciuta l’indennità piena agli assessori in quiescenza, ovvero quelli già in pensione. È il caso dell’assessore Domenico Cabula, al quale spetta dunque l’intera indennità mensile di 4.912,69 euro.

Disavanzo da 10 milioni

Decisione che stride con il contesto di gravissima crisi finanziaria dell’ente. E l’opposizione con i consiglieri Bastianella Buffoni e Pierluigi Saiu di Si Amo Nuoro, dopo aver denunciato in aula le gravi carenze, affonda chiedendo a Fenu di chiarire la rotta dell’amministrazione: «Abbiamo chiesto esplicitamente di conoscere le proposte per affrontare la crisi. Non è arrivata alcuna risposta. Nessuna idea. Nessuna misura concreta». Secondo la relazione tecnica il Comune presenta squilibri strutturali nella gestione corrente e dei residui. SiAmo Nuoro, chiede che il sindaco porti in aula le linee programmatiche. Nel frattempo la città osserva: mentre il Comune bussa alle casse della Regione, e forse dei cittadini, gli amministratori incassano stipendi d’oro. Anche chi è in pensione.

