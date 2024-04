Conti in rosso al Centro anziani 

Ogni tipologia di spesa raddoppiata, casse sempre più vuote, l’inflazione che trasforma in un salasso anche le più piccole manutenzioni. E la spada di Damocle della Tari che incombe (sebbene il Comune stia studiando valide soluzioni). I trecento e passa iscritti del Centro anziani sono in estreme difficoltà economiche al punto che lanciano un appello a soci e città: «Chi può doni qualcosa: anche un euro è gradito, abbiamo bisogno di soldi». L’odissea di questa istituzione sembra non finire mai: cinque anni orsono fu l’artefice (con la Terza Età di via Lazio e il Coordinamento associazioni Bacu Abis) della rivolta in piazza contro le lettere di sfratto inviate dal Comune. Poi il problema è stato superato l’anno scorso con la sottoscrizione dei contratti frutto di mesi di trattative e di bandi di assegnazione dei locali comunali.

L’assemblea

L’assemblea di bilancio due giorni prima di Pasqua è stata drammatica: «Stiamo attraversando un periodo di difficoltà economica disarmante – accusa Emilio Podda, presidente del sodalizio – dovuto ai notevoli aumenti di varie utenze: la bolleta dell’Enel è passata da 400 euro a 800 euro a bimestre, quella telefonica è quasi sempre di 100 euro al mese, i costi dei materiali per le manutenzioni come ad esempio vernici e attrezzature sono alle stelle, siamo preoccupati per l’introduzione della Tari sebbene in questo caso il Comune stia valutando delle alternative interessanti e siamo abbastanza ottimisti».

L’appello

Le soluzioni individuate dalla dirigenza sono quasi obbligate: «Chiediamo agli iscritti ma anche alla città – specifica Podda - un contributo una tantum straordinario su base volontaria: magari 5 oppure 10 euro, ma è gradito anche un solo euro o comunque la somma che ognuno ritiene di offrire in base alle proprio possibilità». Il Centro anziani di via degli Artiglieri (un segmento di strada un tempo annesso a via Brigata Sassari), è un edificio notevole, con piano interrato, numerose stanze adibite a laboratori, un salone ampio. Gestirlo ha costi da impresa. «Non è un caso – conclude il presidente – che ci siamo trovati di recente nella necessità di ritoccare le quote di iscrizioni di alcune attività: alcune sono passate da 15 a 17 euro, altre come l’uso della sala da biliardo sono cresciute da 18 a 25 euro al mese: ci dispiace, perché molti dei nostri anziani hanno pensioni sociali, ma l’inflazione colpisce anche noi, per ovvie ragioni fisiologiche il numero di iscritti cala e l’idea di chiudere non ci sfiora nemmeno per sogno».

