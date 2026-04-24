«Conti in ordine, la Provincia è decollata» 

«I conti sono in equilibrio e il piano strategico provinciale sul quale stiamo lavorando, consentirà di porre le prime basi per un reale sviluppo del Sulcis Iglesiente». Il presidente della Provincia Mauro Usai non nasconde che la mole di lavoro da affrontare dopo tanti anni di commissariamento è decisamente grande, ma è anche per questa ragione che accoglie con soddisfazioni i dati del primo rendiconto approvato. È quello della gestione per l’esercizio finanziario 2025, il primo della Provincia del Sulcis Iglesiente dalla sua istituzione con autonomia gestionale a partire dal primo giugno 2025.

I numeri

Usai sottoliena che quella che definisce una “fotografia” dell’attività amministrativa al 31 dicembre 2025 assume un valore particolarmente significativo: «Si tratta del primo rendiconto approvato da un organo eletto dopo oltre 13 anni, segnando l’avvio concreto di una nuova fase istituzionale per il territorio». Poi fa parlare i numeri: «Sono stati rispettati gli equilibri di bilancio, registrando un equilibrio pari a 1.254.483,08 euro e un equilibrio complessivo di 628.840,48 euro. Il risultato di amministrazione si attesta a 22.104.888,36 euro, di cui oltre 18 milioni vincolati e circa 2,2 milioni disponibili».

Al momento si tratta ovviamente di primi passi ma intanto si è proceduto a rafforzamento della struttura amministrativa attraverso nuove assunzioni e a una prima rimodulazione della spesa con priorità a scuole e viabilità come era stato già annunciato all’inizio della consiliatura: «Tra i risultati più rilevanti, – si legge in una lunga nota – l’ottenimento di nuovi finanziamenti, tra cui 13 milioni di euro per la realizzazione di piste ciclabili, e l’avvio della progettazione di ulteriori interventi strategici. Importanti anche le scelte sul piano territoriale e istituzionale: l’adesione all’Ausi e al Cammino minerario di Santa Barbara, il subentro nella gestione dei bandi Pnrr per l’edilizia scolastica e nella tutela ambientale, con l’approvazione del piano di eradicazione dei cinghiali nell’isola di San Pietro. Sul fronte dei servizi, la Provincia ha garantito la gestione autonoma del diritto allo studio, con particolare attenzione al supporto agli studenti con disabilità e al trasporto scolastico, e ha avviato progettualità in ambito sociale e giovanile, tra cui il progetto “Province x Giovani”, finanziato nei primi mesi del 2026”.

I movimenti

Due i fattori che hanno influenzato il rendiconto appena approvato dal Consiglio: l’avvio dell’attività a metà anno e la gestione della fase liquidatoria della cessata Provincia del Sud Sardegna, che ha comportato rilevanti movimentazioni finanziarie legate al trasferimento delle risorse agli enti subentranti. Tra i dati principali, si evidenziano entrate accertate per oltre 173 milioni di euro e spese impegnate per circa 105 milioni e un fondo pluriennale vincolato, pari a oltre 16 milioni di euro, «a testimonianza della programmazione degli investimenti su più annualità, in particolare per opere pubbliche».

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