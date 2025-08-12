VaiOnline
Cuglieri
13 agosto 2025 alle 00:33

Conti e fatture, Comune contro banca 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune resisterà in giudizio contro la Farmafactoring che richiede all’ente un credito di 19mila euro.L'amministrazione guidata da Andrea Loche si opporrà alle richieste dell’istituto bancario che, tramite decreto ingiuntivo della Corte, ha preteso la cifra per conto proprio e in qualità di procuratore speciale delle società Hera Comm e Tim. Farmafactoring reclama pagamenti e interessi di mora per presunte fatture mai saldate più spese legali e processuali a carico del Comune, come ha stabilito il Tribunale civile del capoluogo lo scorso giugno.L’amministrazione ha proposto appello al decreto ingiuntivo, affidando l’incarico di patrocinio legale (per una spesa pari a 7mila 400 euro) per «difendere e sostenere le ragioni dell'Ente, per annullare o ridimensionare l’entità della somma da risarcire e conseguentemente le spese di giudizio da riquantificare e compensare tra le parti», spiega l’esecutivo Loche.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Lotta contro chi inquina il mare della Sardegna

Sull’elicottero della Guardia Costiera: in volo per la sicurezza dei bagnanti 
Matteo Vercelli
Sanità

Emergenza farmaci: c’è carenza di antibiotici,  antitumorali e sciroppi

Allarme dell’Aifa nell’Isola e in tutta Italia «Ma c’è la possibilità di utilizzare i sostituti» 
Cristina Cossu
Provincia nord-est

Nizzi presidente della Gallura

Elezione certa: il sindaco di Olbia incassa il sostegno degli altri 25 colleghi 
Caterina De Roberto
Regione

Manovra di agosto, l’amarezza dei sindaci:  «Ci sentiamo traditi»

Il Fondo unico non è stato aumentato Anci e Cal: bastavano quaranta milioni 
Roberto Murgia
Enologia

Standing ovation per 98 vini sardi

Inchino dei giudici ai fuoriclasse: due Vermentini e un Cannonau 
Roberto Ripa
Il caso

Meloni-Schlein, è di nuovo scontro su spiagge e salari

La leader Pd: «Prezzi alti e calo di presenze» Replica la premier: «Così scredita l’Italia» 
Milano

Travolta e uccisa, fermati quattro ragazzini

Un tredicenne alla guida, gli altri hanno 11 e 12 anni. Identificati grazie alle magliette 