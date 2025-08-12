Conti e fatture, Comune contro banca 

Il Comune resisterà in giudizio contro la Farmafactoring che richiede all’ente un credito di 19mila euro.L'amministrazione guidata da Andrea Loche si opporrà alle richieste dell’istituto bancario che, tramite decreto ingiuntivo della Corte, ha preteso la cifra per conto proprio e in qualità di procuratore speciale delle società Hera Comm e Tim. Farmafactoring reclama pagamenti e interessi di mora per presunte fatture mai saldate più spese legali e processuali a carico del Comune, come ha stabilito il Tribunale civile del capoluogo lo scorso giugno.L’amministrazione ha proposto appello al decreto ingiuntivo, affidando l’incarico di patrocinio legale (per una spesa pari a 7mila 400 euro) per «difendere e sostenere le ragioni dell'Ente, per annullare o ridimensionare l’entità della somma da risarcire e conseguentemente le spese di giudizio da riquantificare e compensare tra le parti», spiega l’esecutivo Loche.

