Conti, Cossu, Nainggolan e Sau Reunion rossoblù per il padel 

Robert Acquafresca, Daniele Conti, Andrea Cossu e Radja Nainggolan di nuovo assieme, stavolta non con la maglia del Cagliari ma con in mano la racchetta da padel. I quattro erano fra i tanti ex rossoblù che si sono riuniti a Villasimius per la sesta tappa del torneo Bobo Grande Slam Vip, che si è giocato nel weekend al Tanka Village e ha visto protagonisti venti fra calciatori in attività e non. Con un passato a Cagliari erano in tutto otto: assieme ai quattro già citati hanno partecipato anche Alessandro Budel, Michele Canini, Mauro Esposito e Marco Sau, quest'ultimo reduce dalla stagione in Serie B con la Feralpisalò. A vincere sono stati nella finale Gold il Papu Alejandro Gómez e Tomas Locatelli, contro la coppia formata da Stefano Torrisi e Borja Valero, poi nella finale silver Luigi Di Biagio e Luca Toni su Luca Ceccarelli ed Esposito. Fra gli altri giocatori presenti Vincent Candela, Andrea Conti (fratello di Daniele, loro due e il padre Bruno hanno creato un centro sportivo ad Anzio), Paolo De Ceglie, Germán Denis, Massimo Maccarone e Fabio Quagliarella.

L'evento

Il Bobo Grande Slam Vip fa parte dell'Italy Padel Tour Bombeer, ideato da Christian Vieri e che ha spostato molti calciatori (ed ex) dal campo da calcio a quello da padel. La tre giorni, esclusiva per i clienti del Tanka Village, ha visto anche diversi momenti di divertimento e iniziative con i partecipanti, che oltre ad affrontarsi nel torneo si sono anche intrattenuti in dibattiti sportivi. Alcuni di loro, fra cui Di Biagio, Gómez, Locatelli e Quagliarella, hanno in aggiunta visitato il Cagliari Summer Camp di scena al villaggio e passato una giornata assieme ai bambini presenti, altri hanno visitato il NeXt Sport Club di Settimo San Pietro per delle foto. L'iniziativa ha previsto anche degli incontri speciali fra giocatori vip e clienti del Tanka Village, sempre sui campi del resort di Villasimius.