«Conti bloccati, ambulanze ferme» 

Le ambulanze da ieri sono ferme: ciò vuol dire nessun servizio di emergenza per la popolazione della Bassa Valle del Tirso. E per ora non sono previsti neanche i trasporti per ricoveri o dimissioni. L’associazione Soccorso volontari di Simaxis, nata nel 2002, con sede in via Temo in un locale di proprietà del Comune, è paralizzata in seguito a una controversia con Abbanoa. A causa di un provvedimento c’è stato il blocco della disponibilità dei fondi.

La denuncia

«Abbanoa ha preteso il pagamento integrale di somme riferite a periodi antecedenti alla voltura delle utenze – denuncia la presidente dell’associazione, Natalia Tanda – La nostra associazione non ha mai rifiutato di saldare quanto dovuto, ma ha sempre rivendicato il diritto a pagare esclusivamente la parte che ci compete, non importi prescritti per legge. Abbanoa ha scelto la via più aggressiva, imponendo un blocco della disponibilità dei fondi pari al 150% del credito vantato, che oltre a congelare le nostre risorse vitali ha generato un ulteriore aggravio di spese, peggiorando una situazione già gravissima».

I tempi

Nel mirino anche la tempistica.

«L’ingiunzione di recupero crediti è stata notificata a ridosso delle vacanze estive, riducendo al minimo i tempi di reazione e impedendo qualunque possibilità di difesa - commenta Tanda - L’associazione si è rivolta ad Adiconsum, ma l’avvocato non ha avuto il tempo di analizzare l’incartamento prima che l’ingiunzione diventasse esecutiva. In questo modo si colpiscono i cittadini più fragili che ogni giorno assistiamo».

Il sindaco Giacomo Obinu ha assicurato il proprio sostegno all’associazione: «Ho già previsto l’erogazione di un contributo straordinario».

Abbanoa

L’ente, che aspettava di ricevere 5mila euro, debito accumulato dal 2019 al 2024, rimanda indietro le accuse: «Le responsabilità di questa situazione sono tutte dei titolari dell’utenza. Non è vero che sono stati fatturati consumi antecedenti al loro utilizzo. Sono loro stessi che hanno attestato il loro subentro da dicembre 2019. Questa richiesta era stata presentata dai titolari a novembre del 2024: quasi 5 anni in ritardo. Come dice il Regolamento del servizio idrico integrato, non è prevista la prescrizione dei consumi perché i titolari hanno omesso di presentare la voltura nei tempi previsti. Di tutto ciò erano stati già informati», ribadiscono da Abbanoa. Che poi puntualizza sui tempi: «Non è vero che sono stati avvisati solo nel mezzo delle ferie estive. Prima di arrivare al pignoramento del conto, Abbanoa procede con una serie di avvisi bonari. Il primo sollecito è di gennaio. A marzo è stata notificata la costituzione in mora e infine ai primi di luglio è stata notificata l’ingiunzione fiscale. Di norma il pignoramento scatta dopo 30 giorni: proprio perché in mezzo c’era il periodo festivo, si è proceduto dopo due mesi senza che il cliente abbia mai fatto opposizione».

