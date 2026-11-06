Contestato il ritratto di Gramsci Il sindaco: «Sarà eliminato» 

Baffetti, pizzetto, occhiali scuri e orecchino per rendere irriconoscibile Antonio Gramsci. Ma il volto dell'intellettuale sardo, anche dopo il ritocco, resta inconfondibile. Scoppia la polemica a Sennori per il murale realizzato dall'artista Emanuele Konflitto Mossa nell'ambito di un progetto di street art lungo la circonvallazione. Il ritratto sarebbe stato giudicato troppo “divisivo”. A denunciare l'episodio è il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, che esprime pubblicamente solidarietà all'artista: «Trovo profondamente grave che, a quasi 100 anni dal suo arresto per mano del regime fascista, persino il volto di Antonio Gramsci possa essere considerato divisivo».

Il sindaco Nicola Sassu respinge però le accuse. «Nessuno ha censurato nessuno. Non volevamo personaggi in questa fase. C'era un regolamento e le bozze dovevano essere vagliate da una commissione. Ci avevano detto che sarebbero state realizzate soltanto scritte». Il primo cittadino annuncia che il disegno sarà cancellato. «Era fuori tema e quello della circonvallazione non è un muro adeguato. Se vogliono rifarlo in un luogo idoneo, ben venga».

Poi ricorda un precedente. «Tre anni fa fecero un disegno di Mussolini sul muro del campo sportivo e lo feci cancellare. Non è certamente la stessa cosa, ma neppure Gramsci va bene su un muro umido e abbandonato della circonvallazione». (c.fi.)

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