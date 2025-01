Contestati l’Olbia e il tecnico Zé Maria 

Olbia. L’Olbia inizia il 2025 con un nuovo attaccante, la partenza di un difensore e una contestazione. Ieri mattina davanti al “Nespoli” anziché un biglietto di auguri per il nuovo anno il personale addetto allo stadio ha trovato diversi fogli di carta, come se qualcuno si fosse divertito a fare volantinaggio, con un messaggio eloquente.

Un invito rivolto all’allenatore Zé Maria e alla proprietà svizzera, rappresentata dal presidente Guido Surace e dal suo socio Benno Raeber: tutti apostrofati con un termine poco lusinghiero e invitati a farsi da parte. “Surace, Benno, Zé Maria andate via da Olbia, la città vi odia”, queste le parole (compreso un insulto) riportate sui fogli, prontamente fatti sparire dai dipendenti del club gallurese che nelle stesse ore era impegnato ad annunciare l’ingaggio del giocatore Dario Bernardo de Jesus (portoghese, esterno classe 2005, arrivato in Gallura per debuttare tra i “grandi” dopo le esperienze nelle giovanili del F.C. Thun, in Svizzera, e del Lisboa Sport), e la risoluzione consensuale del contratto con Marcos Chazarreta, che saluta Olbia con 4 presenze e 94’ collezionati in maglia bianca nel campionato di Serie D.

In termini di rinforzi l’Olbia potrebbe pescare ancora nei prossimi giorni dal mercato degli svincolati. Nel frattempo la squadra ha ripreso ad allenarsi in vista del derby di domenica sul campo dell’Ilvamaddalena: lo scontro salvezza della 1ª giornata di ritorno, in occasione del quale Zé Maria ritroverà Staffa, al rientro dalla squalifica, è stato posticipato alle 15.

