Contestate le transenne 

Troppi rifiuti nel rio Gavoi, corso d’acqua che scorre nella località turistica di Torre delle Stelle: un Sos lanciato in passato dalla Nuova associazione che sollecitava la chiusura dell’accesso lato rio Gavoi di via del Mare e Ariete. Il Comune di Maracalagonis ha ora piazzato alcune transenne metalliche sul tratto di 30 metri lineari trasformati in strada dagli automobilisti. Una soluzione ovviamente provvisoria del problema.

Il decano di Torre delle Stelle Gesualdo Gorini ricorda di aver proposto, anni addietro, al Comune «di superare definitivamente il problema realizzando un ponticello in grado di assicurare lo scorrimento delle acque piovane nel periodo delle piogge e agli automobilisti la possibilità di superare il guado attraverso il ponticello: penso possa essere la soluzione vera al problema». (ant. ser.)

