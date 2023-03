Contestata la qualità dell’acciaio utilizzato, via il parapetto dal ponte sul San Bartolomeo  

Finito e smontato. Almeno in parte. Via il parapetto dal ponte ciclopedonale che unisce le due sponde del canale di San Bartolomeo. Dopo i troppi ritardi nel completamento dell’opera e la scelta di materiali (l’acciaio) non conformi a quelli indicati nell’appalto che avevano portato il Comune a rescindere il contratto con l’ati “Consorzio Ciro Menotti-società Pascucci opere pubbliche” vincitrice della gara, adesso l’impresa ha dovuto smontare i due parapetti. Un intervento drastico, deciso dopo le analisi sulla qualità del metallo, che inevitabilmente farà ritardare l’apertura della traversa che consentirà a pedoni e ciclisti di superare il canale e raggiungere, da Su Siccu, il versante di Sant’Elia.

I ritardi sull’inaugurazione del ponte e la chiusura definitiva del cantiere inserito nel parco Nervi, sta condizionando anche la gara d’appalto per l’affidamento della gestione non solo dell’oasi realizzata dall’Autorità di sistema portuale ma anche del riqualificato padiglione del sale.

La palla passa ora interamente nelle mani del Comune che dovrà imprimere un’accelerata per il completamento del ponte così da poter, si spera entro la prossima estate, rimuovere le transenne e la recinzione per affidare ai cagliaritani l’opera finita che più volte era stata al centro di vivaci polemiche per via dei continui ritardi e delle troppe promesse mancate. (a. pi.)

