Contest fotografico: vincono Anedda, Rosas e Ungari 

Soni i fotografi professionisti Stefano Anedda, Mario Rosas e Giuseppe Ungari i vincitori della prima edizione contest fotografico legato al progetto “Sardinia I love you” il nuovo portale web interattivo presentato ieri nella Sala Anfiteatro del Palazzo della Regione a Cagliari.

Menzioni speciali a Maksim Krylenka e Claudia Collu per due scatti diventati simboli visivi del progetto. I vincitori del contest si sono aggiudicati voucher da 500 e 250 euro per l’acquisto di materiale professionale. Un riconoscimento simbolico, certo, ma anche un investimento nel talento e nella visione di chi la Sardegna non solo la abita, ma la racconta.

A celebrare l’iniziativa, anche gli assessori regionali Ilaria Portas e Franco Cuccureddu, che hanno elogiato la freschezza del progetto e la sua capacità di «parlare il linguaggio dei giovani con i contenuti della tradizione». Per Micaela Morelli, vicepresidente della Fondazione di Sardegna, «il contest fotografico restituisce un patrimonio che non è solo visivo, ma profondamente identitario». Dello stesso parere Francesco Feliziani, direttore dell’Ufficio scolastico regionale: «È un progetto utile, che valorizza e coinvolge anche il mondo della scuola».

