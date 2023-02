Contese familiari finite nel sangue 

Attorno ai terreni di Su Filighe, nella campagned i Orotelli, dove il 17 ottobre di tre anni fa fu trovato morto, massacrato a sprangate, Esperino Giobbe, le contese familiari erano iniziate dal 2018. Per quella morte, imputato nel processo che si sta celebrando davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Nuoro c’è il nipote dell’uomo, Gianmichele Giobbe (difeso da Lorenzo Soro e Mario Pittalis del foro di Sassari), che insieme al cugino Gian Mario (indagato ma poi prosciolto) fu l’ultimo a vederlo quella mattina. L’imputato, con cugino e zio condivideva il lavoro nella campagna. Un dettaglio, la disputa per il terreno, che emerse subito, e che ha indirizzato le indagini dei carabinieri nel contesto familiare. A spiegarlo ieri in Aula, il tenente dei carabinieri che svolse le indagini e il fratello della vittima, Sebastiano: «Quel terreno era stato solo intestato ad Esperino – ha detto - perché noi avevamo superato l’età per il mutuo, ma apparteneva ad Andreana, Pietro e me. Lo comprammo nel ’98. Dopo che abbiamo finito di pagarlo, i rapporti con Esperino non erano buoni».

La rivendicazione

Tanto che, nel settembre el 2018, Esperino Giobbe comprò delle vacche e si presentò nel terreno di Su Filighe. Sebastiano Giobbe, chiamò i carabinieri. «Le rate del mutuo arrivavano a lui, Esperino. Ma le portava a noi e io le pagavo. Il 30 settembre 2018 arrivò con delle vacche: io gli negai l’accesso, lui le fece entrare da un’altra parte. Chiamai i carabinieri ma mi dissero che se era lui l'intestatario del terreno le bestie ci potevano rimanere. E cosa potevo fare io? I rapporti si ruppero, lui non venne nemmeno al funerale di Andreana (la sorella ndr ) e io non andai al suo» .

Il delitto

Sebastiano ha raccontato che i rapporti con Gianmichele erano «buonissimi. Io portai via le pecore da lì nel 2019, Gianmichele ed Esperino lavoravano bene, dividevano spese e guadagni». Ma secondo l’accusa, rappresentata dal pm Andrea Ghironi, a far cambiare le cose fu la decisione di Esperino di cedere in un atto notarile alle sue figlie quel terreno già inserito per lui illegittimamente nel testamento della sorella Andreana. A spiegare che da subito si pensò a un omicidio è stato il tenente dei carabinieri Mirco Granocchia, «perché - ha raccontato l’ufficiale - c’erano due pozze di sangue distinte e le ferite della vittima erano tutte sul capo. Abbiamo pensato a una azione mirata. C’erano schizzi da proiezione e nella seconda pozza di sangue i denti della vittima a terra, segno che lì era stato colpito ancora».