Contesa a tre  nel feudo grillino 

Nel più popoloso dei Comuni sarti chiamati al voto in questa tornata, l’elettorato si dichiara mediamente stanco, disilluso, poco appassionato. E, insomma, lamentoso: per le troppe buche nelle strade (anche se al commissario che da nove mesi guida l’amministrazione municipale, Bruno Carcangiu, si riconosce di averne rattoppate un bel po’), per i marciapiedi percepiti come sporchi (anche se non sembrano troppo diversi, per dire, da quelli di Cagliari), per i tempi biblici per ottenere una carta d’identità (ma le annunciate 33 assunzioni dovrebbero rimettere gli uffici comunali in grado di operare con più efficienza, almeno per qualche tempo), per le liste elettorali dove si farebbe fatica a individuare nomi di amministratori di comprovata esperienza.

Assemini. La rilevazione non ha pretese scientifiche, ma dopo una mattina trascorsa a chiacchierare con gli asseminesi per strada, al bar, all’uscita dal supermarket, la prima sensazione è che la tendenza al non voto sia destinata a confermarsi: nel 2013 (eletto l’allora quarantenne Mario Puddu) votarono 12.528 elettori, cinque anni dopo (eletta l’allora 47enne Sabrina Licheri, oggi senatrice) si presentarono alle urne in 11.449. A naso, stare sopra quota 10 mila sarebbe un mezzo successo. Anche se 10 mila votanti, su 21.836 aventi diritto, sarebbero meno della metà.

Inviato

Scontentezza

Litigiosità

Certo a non scarseggiare è la litigiosità fra candidati. Ancora pochi giorni fa si è rischiato assai da vicino che a uno dei vigili urbani toccasse fare la multa a uno dei possibili futuri sindaci, come in quel vecchio film con Alberto Sordi: questo perché alcuni aspiranti alla fascia tricolore hanno interpretato con eccessiva libertà le norme sulla propaganda elettorale, e fra striscioni affissi sulle facciate delle abitazioni private e camion vela parcheggiati in terreni privati mentre per legge dovrebbero essere costantemente in movimento, sono fioccate segnalazioni incrociate, atterrate dritte in Municipio, con minacce di ricorrere alla Prefettura. Si è dovuto trovare il modo di intervenire per vie informali.

Stelle contro stelle

La città viene da due consiliature targate Cinquestelle, un decennio cominciato con entusiasmo nel momento di massimo fulgore del movimento creato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, col brutto Municipio modernista aperto come una scatoletta di tonno, e finito in un clima cupo dieci mesi fa, mentre a Roma parecchi ex capi rivoluzionari erano arruolati nel Governo Draghi. Fra quanti dieci anni fa votarono con entusiasmo Mario Puddu e cinque anni fa rinnovarono la fiducia al simbolo eleggendo Sabrina Licheri oggi ci sono irriducibili fedelissimi, ma anche delusi. Per loro due opzioni. Uno: la fedeltà al Movimento, e quindi votare l’esperto di politiche comunitarie Diego Corrias, 46 anni, di cui gli ultimi sette vissuti da assessore alle Attività produttive e – in parte – al Bilancio, candidato a sindaco di un campo progressista composto, oltre che dai Cinquestelle, dall’ex arcinemico Pd e altre sigle fra sinistra e verdi, fino ad Azione (un modello sotto test ad Assemini in vista delle future Regionali). Oppure, due: il primo amore, e quindi Mario Puddu, 50 anni, ex sindaco, ristoratore, ormai di fatto fuori dal M5s, e a capo di una coalizione di cui fanno parte diversi pezzi del centrodestra che governa in Regione più i renziani di Italia Viva.

Terza incomoda

A chi vuole voltare pagina e chiudere la parentesi grillina si rivolge la candidatura di Niside Muscas, 53 anni, outsider di questa tornata elettorale: dipendente del ministero delle Finanze, meno conosciuta in città rispetto agli avversari, corre sotto le insegne di Fratelli d’Italia (partito sulla cresta dell’onda in questo periodo, assai votato ad Assemini alle politiche dello scorso settembre), Lega e Forza Italia. Mentre fra i due ex compagni di movimento nelle settimane scorse divampavano polemiche furibonde, lei si è tenuta in disparte, viaggiando sottotraccia e sperando di rivelarsi, a urne chiuse, la donna della sorpresa.

