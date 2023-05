Contesa a due per il Comune 

Due schieramenti civici, altrettanti candidati sindaci e 21 aspiranti consiglieri si contenderanno la guida del Comune per i prossimi cinque anni. Con 1340 abitanti Sindia è un paese che ha il maggior numero di emigrati, tanto che gli elettori inseriti nell’elenco Aire costituiscono il 67 per cento del totale, che sono 2244, di cui 1156 sono donne. Il paese che segna il confine tra il Marghine e la Planargia ha un’economia basata principalmente sull’allevamento e sulla commercializzazione dei prodotti locali. Gli abitanti sono reduci della pandemia, che ha duramente colpito la comunità. Con le elezioni del 28 e 29 maggio il paese vuole voltare pagina e puntare sullo sviluppo concreto, soprattutto dal punto di vista sociale.

Impegno & Innovazione

La lista vede alla guida Franco Scanu, 60 anni, geometra, sindaco dal 2005 al 2013 e per quattro anni, dal 2008 al 2012, anche presidente dell’Unione dei Comuni del Marghine. «Il nostro schieramento è fortemente marcato dalla presenza femminile, con ben 8 donne - dice Franco Scanu - la lista è nata con l’intento di apportare un aiuto concreto per il paese, dedicandoci alla buona gestione del bene comune, guardando al futuro con entusiasmo e fiducia per risollevarci più forti di prima. L’obiettivo è quello di lavorare sinergicamente per far crescere e valorizzare il paese, affrontando le priorità, con tanta volontà e orgoglio per fare in modo che Sindia possa essere sempre di più accogliente e vivibile. Ci presentiamo ai cittadini con tanta passione e determinazione».

Sindia 2023

Lo schieramento è guidato da Sergio Obinu, medico della Asl, 67 anni, ex consigliere regionale. «Le amministrative costituiscono un evento politico molto importante - dice - ci presentiamo con un gruppo di donne e uomini, persone determinate e competenti. Vogliamo, insieme ai nostri concittadini, portare avanti le nostre idee e il programma con entusiasmo, competenza, trasparenza e professionalità. Siamo una squadra giovane che conosce bene Sindia, la realtà, le problematiche. Soprattutto abbiamo le soluzioni da adottare, promuovendo lo sviluppo economico, sociale e culturale. Puntiamo molto sui giovani, per i quali predisporremo subito una commissione consiliare, senza dimenticare gli anziani e quello che definiamo il paese che produce».