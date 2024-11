Contenzioso tra il Comune e la ditta della differenziata 

La Teknoservice, la società che da cinque anni gestisce il servizio di raccolta differenziata a Carloforte, ha presentato ricorso al Tar contro il Comune, chiedendo l’annullamento della delibera del Consiglio comunale approvata lo scorso luglio.

Al centro della disputa giudiziaria c’è la revisione del piano economico finanziario per il servizio rifiuti 2024-2025, votata dal Consiglio il 19 luglio. Ci sono posizioni divergenti sull’ammontare del canone annuale che il Comune dovrebbe pagare alla società che gestisce il servizio. Si era partiti, nel 2019, con un canone di circa un milione e 200 mila euro all’anno. Nel 2022, dopo una richiesta di revisione da parte della Teknoservice, si era arrivati a circa un milione e 300 mila euro. All’inizio di quest’anno la società avrebbe proposto una revisione al rialzo del canone ma il Comune, nella delibera del Piano economico finanziario, non avrebbe accolto la richiesta e avrebbe ridotto il canone precedente. L’oggetto del contendere sarebbe quindi la valutazione dei costi del servizio rifiuti. La società si è rivolta al Tribunale amministrativo regionale per l’annullamento della delibera del Consiglio comunale di Carloforte, citando anche l’Arera (Autorità per la regolazione per Energia reti e ambiente) e il Tecnocasic, e chiedendo che il Comune riesamini il Piano economico Finanziario per il servizio rifiuti approvato lo scorso luglio per il 2024 e il 2025. Il Comune nominerà un legale.

